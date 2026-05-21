A 40 éves amerikai sportoló, Charlotte Flair egy rövid videót osztott meg közösségi oldalán, amelyen egy apró rózsaszín bikiniben élvezi a napsütést a tengerparton. A felvétel pillanatok alatt végigsöpört az interneten, követői pedig elárasztották dicsérő kommentekkel.

Charlotte Flair bikinisfotóira nehéz szavakat találni

A videó mellé Charlotte mindössze ennyit írt: „Utóirat 1986 óta.” A visszafogott üzenet azonban nem akadályozta meg a rajongókat abban, hogy teljesen odáig legyenek érte.

Többen azt írták, hogy a Sports Illustrated Swimsuitnak azonnal le kellene csapnia rá, mások pedig egyszerűen csak „lenyűgözőnek” és „ragyogónak” nevezték a WWE-sztárt.

Charlotte Flair nemcsak külsejével, hanem karrierjével is kiemelkedik a pankráció világában. A legendás Ric Flair lánya 2012-ben csatlakozott a WWE fejlesztői márkájához, az NXT-hez, majd két évvel később már a fő műsorok egyik meghatározó alakja lett.

Nevét a női pankráció forradalmának egyik vezéralakjaként emlegetik. A híres Four Horsewomen csapat tagjaként – olyan nevekkel együtt, mint Becky Lynch, Bayley és Sasha Banks – kulcsszerepet játszott abban, hogy a női birkózók ugyanolyan figyelmet és lehetőségeket kapjanak, mint férfi társaik.

A kétszeres Women’s Royal Rumble-győztes jelenleg Alexa Bliss oldalán szerepel egy csapatban, és nemrég együtt szerezték meg a WWE Women’s Tag Team Championship öveket is.

Pályafutása során Charlotte olyan legendákkal osztozott a ringen, mint Trish Stratus, Asuka vagy Ronda Rousey, és továbbra is a WWE egyik legismertebb és legnépszerűbb női sztárjának számít.