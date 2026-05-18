Mint ismert, május 30-án Budapesten rendezik a BL-döntőt a Puskás Arénában, ahol a címvédő PSG és az Arsenal csap majd össze a legrangosabb európai kupáért. Ha nem lenne elég motiváció Bajnokok Ligája-győztessé válni, a párizsiak orosz kapusa, Matvej Szafonov még nyílt szexuális ajánlatot is kapott a pornósztár Mary Rocktól, hogy jól teljesítsen Budapesten.

A PSG orosz kapusa, Szafonov szexuális ajánlatot kapott a pornósztártól a budapesti BL-döntőre, de a felesége válaszolt rá Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A 27 éves kapus nyilvánosan nem reagált az ajánlatra, azonban a felesége, Marina Kondratyuk válaszolt Mary Rock szemérmetlen felajánlására. Méghozzá nem is akárhogyan.

„Egy pornószínésznő sok sikert kívánt a férjemnek a Bajnokok Ligája döntőjére, és minden védésért egy szenvedélyes éjszakát ígért neki – kezdte Szafonov felesége, akit a gsp.ro idézett.

Csakhogy fogalma sincs arról, hogy számára a szenvedélyes éjszaka annyit jelent, hogy puzzle-t rak ki, sorozatokat néz, majd este fél tizenkettőkor lefekszik, mert korán kell kelnie az edzések miatt

– mondta ironikusan Marina Kondratyuk.

A PSG kapusa lehet a budapesti BL-döntő egyik kulcsfigurája

Mary Rock korábban az idei téli olimpián ígért szexmaratont egy orosz sífutónak. Szafonov a feleség válasza alapján aligha részesül a pornósztár szenvedélyéből, de így is a budapesti BL-döntő egyik fontos fellépője lehet. Az orosz kapus 2024 nyarán igazolt a PSG-hez a Krasznodartól 20 millió euróért, és most karrierje legjobb időszakát éli meg.

Bár az idényt Lucas Chevalier cseréjeként kezdte, csapattársa sérülése után kihasználta a lehetőséget, és a párizsiak első számú kapusa lett. Szafonov tavaly már nyert egy nemzetközi kupát a PSG-vel, amikor a brazil Flamengo ellen tizenegyespárbajban elhódított Interkontinentális Kupa döntőjében a meccs embere lett. Szafonov akkor négy tizenegyest is hárított a párbajban.

