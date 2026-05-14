Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin tehetetlen; olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Ezt tudnia kell!

Brutális adatok érkeztek: a lakosság 99 százalékának már a vérében van a gyilkos vegyület

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindenkit meglepett a Liverpool magyar sztárjának, Szoboszlai Dominiknek a felesége. Buzsik Borka ugyanis aktívan részt vesz a Liverpool FC Foundation éves báljának szervezésében – a május 21-i rendezvény teljes bevétele rászorulókat, nagycsaládokat és gyermekeket támogat.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy Manchester melletti elegáns étteremben tűnt fel, ahol a Liverpool FC Foundation éves jótékonysági gálájának előkészítő munkálataiban vett részt.

Szoboszlai Dominik gyönyörű felesége, Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik gyönyörű felesége, Buzsik Borka
Fotó: Instagram/borkabuzsik

Mire készül Buzsik Borka?

A rendezvényen névre szóló kártyával várták a szervezők – a fotókat maga Borka osztotta meg közösségi oldalán

 - szúrta ki a Bors.

A Liverpool alapítványa évek óta elkötelezett a rászorulók támogatása mellett. Az idei jótékonysági bált május 21-én rendezik, és a teljes bevétel nagycsaládoknak, gyermekeknek és nehéz helyzetben lévőknek jut majd. Hogy Buzsik Borka pontosan milyen szerepet tölt be az előkészítésben, egyelőre nem ismert, ám szinte biztosra vehető, hogy férjével együtt megjelennek majd az esten.

Buzsik Borka az alapítvány eseményén
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Borka egyébként egyre inkább otthonra talált Liverpoolban. Amikor teheti, kislánya társaságában az Anfielden szorít a csapatnak, a focistafeleségek körében pedig szoros barátságokat kötött – legjobb barátnője Ryan Gravenberch felesége, Cindy Peroti.

Ezt a Liverpool egyszerűen nem teheti meg – Steven Gerrard kiborult
A hatalmas kudarc után Szoboszlai tarolt, Kerkez berobbant – szavazzon a szezon legjobbjára
Marco Rossi magához hasonlította a válogatottban újonc magyar csodacsatárt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!