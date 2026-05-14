Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy Manchester melletti elegáns étteremben tűnt fel, ahol a Liverpool FC Foundation éves jótékonysági gálájának előkészítő munkálataiban vett részt.

Mire készül Buzsik Borka?

A rendezvényen névre szóló kártyával várták a szervezők – a fotókat maga Borka osztotta meg közösségi oldalán

- szúrta ki a Bors.

A Liverpool alapítványa évek óta elkötelezett a rászorulók támogatása mellett. Az idei jótékonysági bált május 21-én rendezik, és a teljes bevétel nagycsaládoknak, gyermekeknek és nehéz helyzetben lévőknek jut majd. Hogy Buzsik Borka pontosan milyen szerepet tölt be az előkészítésben, egyelőre nem ismert, ám szinte biztosra vehető, hogy férjével együtt megjelennek majd az esten.

Borka egyébként egyre inkább otthonra talált Liverpoolban. Amikor teheti, kislánya társaságában az Anfielden szorít a csapatnak, a focistafeleségek körében pedig szoros barátságokat kötött – legjobb barátnője Ryan Gravenberch felesége, Cindy Peroti.