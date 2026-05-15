Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Fontos

Lemondott Semjén Zsolt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Új fejezet nyílt a Manchester United legendájának életében. A Sunday Times Rich List 2026-os kiadása szerint David Beckham és felesége, Victoria Beckham vagyona már eléri az 1,185 milliárd fontot (közel 500 milliárd forint).

David Beckham lett az Egyesült Királyság első sportolója, aki hivatalosan is milliárdosnak számít. A futballkarrierje után sokan arra számítottak, hogy az angol válogatott korábbi klasszisa elsősorban reklámarcként marad majd a reflektorfényben, ám Beckham ennél jóval nagyobbat álmodott. A leggazdagabb brit sportolók listájára nemcsak a korábbi fizetései és szponzori szerződései repítették fel, hanem kiváló üzleti befektetései is.

David Beckham vagyonára nehéz jelzőket találni
David Beckham vagyonára nehéz jelzőket találni
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Beckham üzleti birodalma elképesztő tempóban nő

A legnagyobb dobásnak az amerikai Inter Miamivel kapcsolatos projekt bizonyult, az MLS-klubnak Beckham a társtulajdonosa és elnöke. 

A klub értéke óriásit emelkedett azóta, hogy Lionel Messi csatlakozott a csapathoz, 

ez pedig a Manchester United-legenda vagyonát is jelentősen megdobta. Beckhamnek emellett továbbra is komoly bevételt termelnek a világhírű reklámszerződései és saját médiavállalkozásai.

A Beckham-házaspár üzleti portfóliója ma már divatmárkákat, produkciós cégeket és luxusingatlanokat is magában foglal. Victoria divatmárkája szintén kiemelkedően teljesített az elmúlt évben, ami tovább növelte a család vagyonát.

David Beckham jóval több mint futballikon

David Beckham neve eddig is egyet jelentett a globális sportmárkával, ám most már a brit gazdasági elit tagjaként is emlegetik. A Sunday Times Rich List szerint a Beckham család vagyona több mint duplájára nőtt egyetlen év alatt, ami ritka teljesítmény még a leggazdagabbak körében is. Az egykori kiváló labdarúgó a listán olyan ismert sportorlókat előzött meg, mint a Forma-1 egyik legnagyobb sztárja, Lewis Hamilton vagy a világhírű golfozó, Rory McIlroy. 

Beckhamék a sportolók között ugyan történelmet írtak, de még így is messze vannak Nagy-Britannia leggazdagabb családjától, 

a Hinduja család vagyonától, amelyet a Sunday Times Rich List 2026-os kiadása 38 milliárd fontra becsül.

  • Kapcsolódó cikkek
Átvették az irányítást: a szexi focistafeleségek már nagyobb sztárok, mint a játékosok
Megint címlapon a Beckham család: Nicola Peltz fotója kiverte a biztosítékot
„Tényleg ennyire jó?” − Szoboszlai Dominik a magyar David Beckham

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!