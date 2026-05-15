David Beckham lett az Egyesült Királyság első sportolója, aki hivatalosan is milliárdosnak számít. A futballkarrierje után sokan arra számítottak, hogy az angol válogatott korábbi klasszisa elsősorban reklámarcként marad majd a reflektorfényben, ám Beckham ennél jóval nagyobbat álmodott. A leggazdagabb brit sportolók listájára nemcsak a korábbi fizetései és szponzori szerződései repítették fel, hanem kiváló üzleti befektetései is.

David Beckham vagyonára nehéz jelzőket találni

David Beckham üzleti birodalma elképesztő tempóban nő

A legnagyobb dobásnak az amerikai Inter Miamivel kapcsolatos projekt bizonyult, az MLS-klubnak Beckham a társtulajdonosa és elnöke.

A klub értéke óriásit emelkedett azóta, hogy Lionel Messi csatlakozott a csapathoz,

ez pedig a Manchester United-legenda vagyonát is jelentősen megdobta. Beckhamnek emellett továbbra is komoly bevételt termelnek a világhírű reklámszerződései és saját médiavállalkozásai.

A Beckham-házaspár üzleti portfóliója ma már divatmárkákat, produkciós cégeket és luxusingatlanokat is magában foglal. Victoria divatmárkája szintén kiemelkedően teljesített az elmúlt évben, ami tovább növelte a család vagyonát.

Sir David Beckham is Britain's first billionaire sportsman 💰 — ESPN UK (@ESPNUK) May 15, 2026

David Beckham jóval több mint futballikon

David Beckham neve eddig is egyet jelentett a globális sportmárkával, ám most már a brit gazdasági elit tagjaként is emlegetik. A Sunday Times Rich List szerint a Beckham család vagyona több mint duplájára nőtt egyetlen év alatt, ami ritka teljesítmény még a leggazdagabbak körében is. Az egykori kiváló labdarúgó a listán olyan ismert sportorlókat előzött meg, mint a Forma-1 egyik legnagyobb sztárja, Lewis Hamilton vagy a világhírű golfozó, Rory McIlroy.

Beckhamék a sportolók között ugyan történelmet írtak, de még így is messze vannak Nagy-Britannia leggazdagabb családjától,

a Hinduja család vagyonától, amelyet a Sunday Times Rich List 2026-os kiadása 38 milliárd fontra becsül.