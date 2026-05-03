A 34 éves mindenórás sztár, Diletta Leotta egy érzelmes hangvételű bejegyzésben több, az elmúlt hónapokban készült fotót osztott meg: volt köztük egyéni kép a kapusról, de meghitt, családi pillanatok is.

A sztárfocista: Loris Karius és felesége, Diletta Leotta

Fotó: Diletta Leotta/Instagram

Mit üzent Diletta Leotta?

A képek mellé mély gondolatokat is fűzött, amelyekben a sport kegyetlen, ugyanakkor felemelő oldaláról írt.

Ez a sport tud kemény lenni, néha könyörtelen… próbára tesz, leleplez, és képes mindenki előtt a földre küldeni. De ha van erőd kitartani és hinni, előbb-utóbb visszavisz oda, ahová tartozol”

– fogalmazott.

A Schalke 04 szombat este a Fortuna Düsseldorf ellen elleni 1–0-s győzelemmel biztosította be a visszatérését az élvonalba, három év másodosztályú szereplés után. Karius másfél éve erősíti a csapatot, szerződése pedig 2027-ig érvényes. A klub a szezon során 32 mérkőzésből 20-at megnyert, és 67 pontjával már behozhatatlan előnyre tett szert.

A szexi Leotta külön kiemelte, milyen közelről látta férje küzdelmeit: „Testközelből éltem át ezt az erőt. A csendes pillanatokban, a nehéz napokon, amikor könnyebb lett volna feladni. És a mai nap nem csak egy győzelem.”

Szerinte ez a siker sokkal több: „Ez egy újjászületés. A szenvedély, a bátorság diadala. Büszke vagyok rád. Nőként, feleségként… és hamarosan kétgyermekes anyaként is. Mindig.”

A pár 2022 vége óta alkot egy párt. Leotta korábban úgy emlékezett vissza első találkozásukra, hogy azonnal tudta: „ő élete férfija”. Első közös gyermekük, Aria 2023 nyarán született meg, majd 2024-ben egy nagyszabású esküvőn mondták ki a boldogító igent. 2025 decemberében jelentették be, hogy újra babát várnak – második gyermekük érkezése már a küszöbön áll.