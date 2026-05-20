Elbűvölően szép sportolónő a friss magyar bajnok Csinger Márk párja. Az ETO FC futballistája együtt ünnepelte a nagy diadalt szerelmével, Kürthi Laurával.

Az ETO FC 1-0-ra nyerni tudott Kisvárdán az NB I utolsó fordulójában, ezzel története ötödik bajnoki címét hódította el. Csinger Márk ugyan sérülés miatt nem tudott pályára lépni, de így is 31 mérkőzésen szerepelt, és csapata egyik legjobbjaként segítette bajnoki címhez a győrieket.

Az ETO FC játékosai már a Kisvárda öltözőjében fergeteges bulit csaptak
Fotó: Mirkó István

Gyönyörű kedvesével ünnepelt az ETO FC játékosa

A 22 éves középhátvéd pályafutása legszebb időszakát éli, hiszen bajnok lett az ETO-val, Marco Rossi pedig nevezte őt a magyar válogatott finnek és kazahok elleni keretébe. Csingernek a magánéletében sincs oka panaszra, hiszen egy csodaszép hölgy a barátnője. A Győr védője a korábbi ifjúsági Európa-bajnok kézilabdázóval, Kürthi Laurával alkot egy párt. A tehetséges játékos a Győri ETO utánpótlás- és felnőttcsapatában is szerepelt, később Vácon és Komáromban folytatta karrierjét, amelyet egy sérülés miatt végül be kellett fejeznie – számolt be róla a Bors.

Csinger a csapattársai mellett a kedvesével is megünnepelte a bajnoki sikert: 

a szerelmesek a közösségi médiában megosztottak egy képet, amelyen együtt pózolnak az NB I-es trófeával. 

Csinger jelenleg a Dunaszerdahely játékosa, a 2025/2026-os idényt azonban az ETO-nál töltötte kölcsönben, a szezont pedig felejthetetlen sikerrel, felnőtt pályafutása első trófeájával zárta.

