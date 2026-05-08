Robbie Keane gőzerővel készül a Zalaegerszeg elleni Magyar Kupa-döntőre, amelyet a Fradi szombaton 18 órától játszik riválisával a Puskás Arénában. Az ír szakember minden bizonnyal a felesége támogatására is számíthat, a csodaszép Claudine pedig azzal keltett feltűnést, hogy vadonatúj videóval jelentkezett.

A Fradi edzője 2008-ban házasodott össze szerelmével

A Fradi edzőjének szexi felesége mindenkit lenyűgözött

A szőke szépség nemrég Dubajban és Írországban is feltűnt, majd a közösségi oldalán jelentkezett be a rajongók nagy örömére. „Mostanában” – osztotta meg ezzel a felütéssel a videóját Keane szemrevaló neje, akinek a bejegyzését azonnal ellepték a kedvelések és a pozitív hozzászólások – vette észre a Bors.

Robbie Keane felesége, Claudine Keane az ír celebvilág népszerű alakja.

Modellként és televíziós személyiségként vált ismertté még azelőtt, hogy kapcsolatba került volna a Ferencváros edzőjével. A pár a 2000-es évek elején ismerkedett meg, majd 2008-ban házasodtak össze Dublinban.

Közös életük során több országban is éltek, köztük az Egyesült Államokban, amikor Keane a Los Angeles Galaxy játékosa volt. Két fiút nevelnek, és a család életében fontos szerepet kap a sport, valamint a visszafogott, családközpontú életmód. Claudine több interjúban is hangsúlyozta, hogy igyekeznek hétköznapi értékeket átadni gyermekeiknek a hírnév ellenére is.