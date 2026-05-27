Fucsovics Márton számára nem alakult álomszerűen a Roland Garros. A magyar játékos ugyan az első szettet rövidítésben még megnyerte Matteo Berrettini ellen, ám az olasz fordítani tudott és végül 3-1-es sikerrel lépett tovább a következő körbe. Fucsovics aztán párosban is az első fordulóban kiesett.

Fucsovics Márton szexi felesége mindent vitt

Molnár Nini is ott volt a helyszínen, a 34 éves teniszező kedvese nem akármilyen ruhában szurkolt a férjének. A csinos divattervező egy párducmintás felsőt és egy hozzáillő szoknyát viselt, amellyel magára vonta a tekinteteket a nézőtéren, kétségtelenül ő volt a leglátványosabb jelenség az arénában – vette észre a Bors.

„Anyu retró ruhája”

– írta a dögös bombázó a poszt mellé, amit Fucsovics három szívecskés hangulatjellel kedvelt.

A népszerű magyar teniszező tavaly augusztusban házasodott össze szerelmével, azóta nagyon boldogok és ha tehetik, mindenhova együtt utaznak. Nem volt ez másként az év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen, majd a jelenleg is zajló Roland Garroson sem, ahová a felesége szintén elkísérte a játékost, akinek az utóbbi hónapokban a visszavonulás is megfordult a fejében.