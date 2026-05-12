Gulácsiék számára eleve különleges volt az elmúlt hét: a csapat pénteken együtt ünnepelte a Bundesliga-élvonalba jutásának tizedik évfordulóját az akkori játékosokkal, edzőkkel és stábtagokkal. Másnap aztán az utódok is szolgáltattak okot az örömre, hiszen az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a St. Paulit, ezzel pedig bebiztosította helyét a következő idényre a Bajnokok Ligájában.

Meglepő helyen bukkantak fel Gulácsiék a buli után

Mit csináltak Gulácsiék a buli után?

A sikerből Orbán góllal vette ki a részét, míg Gulácsi ezúttal a kispadon kapott helyet. Az esti ünneplés azonban mindkettőjük számára emlékezetesre sikerült: a beszámolók szerint hajnalig tartó buliban vettek részt, többek között Lukas Klostermann társaságában, aki hozzájuk hasonlóan tagja volt a tíz évvel ezelőtti feljutócsapatnak is - írja a Metropol.

A vasárnap azonban már nem a pihenésről szólt. A világ legnagyobb jótékonysági futóversenyének számító Wings for Life World Run lipcsei állomásán Orbán és Ole Werner vezetőedző indította el a mintegy 2800 résztvevőt, akik között ott volt több RB-játékos és Jürgen Klopp is.

Gulácsi eközben önkéntesként segítette a rendezvényt: vizet, almát és banánt osztogatott a futóknak társaival együtt. Az esemény bevételeit teljes egészében a gerincvelő-sérülések gyógyítását célzó őssejtkutatások támogatására fordítják.

Orbán számára különösen fontos ez az ügy, hiszen már évekkel ezelőtt regisztrált őssejtdonornak. 2023-ban kiválasztották egy ismeretlen beteg megsegítésére, ami miatt napokig nem edzhetett az előkezelések miatt, majd kihagyott egy Bundesliga-mérkőzést is, hogy Drezdában részt vegyen az ötórás őssejtadományozáson.