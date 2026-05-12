Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

Érdekes

Ezt önnek is tudnia kell az új tiszás kormányszóvivőről – mutatjuk!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bajnokok Ligája-szereplést érő győzelem után sem csak az ünneplésről szólt a hétvége az RB Leipzig magyar játékosai számára. Gulácsi Péter és Orbán Willi az átmulatott éjszakát követően már másnap jótékonysági eseményen tűnt fel Lipcsében.

Gulácsiék számára eleve különleges volt az elmúlt hét: a csapat pénteken együtt ünnepelte a Bundesliga-élvonalba jutásának tizedik évfordulóját az akkori játékosokkal, edzőkkel és stábtagokkal. Másnap aztán az utódok is szolgáltattak okot az örömre, hiszen az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a St. Paulit, ezzel pedig bebiztosította helyét a következő idényre a Bajnokok Ligájában.

Meglepő helyen bukkantak fel Gulácsiék a buli után
Meglepő helyen bukkantak fel Gulácsiék a buli után
Fotó: borisstreubel / RB Leipzig/Facebook

Mit csináltak Gulácsiék a buli után?

A sikerből Orbán góllal vette ki a részét, míg Gulácsi ezúttal a kispadon kapott helyet. Az esti ünneplés azonban mindkettőjük számára emlékezetesre sikerült: a beszámolók szerint hajnalig tartó buliban vettek részt, többek között Lukas Klostermann társaságában, aki hozzájuk hasonlóan tagja volt a tíz évvel ezelőtti feljutócsapatnak is - írja a Metropol.

A vasárnap azonban már nem a pihenésről szólt. A világ legnagyobb jótékonysági futóversenyének számító Wings for Life World Run lipcsei állomásán Orbán és Ole Werner vezetőedző indította el a mintegy 2800 résztvevőt, akik között ott volt több RB-játékos és Jürgen Klopp is.

Gulácsi eközben önkéntesként segítette a rendezvényt: vizet, almát és banánt osztogatott a futóknak társaival együtt. Az esemény bevételeit teljes egészében a gerincvelő-sérülések gyógyítását célzó őssejtkutatások támogatására fordítják.

Orbán számára különösen fontos ez az ügy, hiszen már évekkel ezelőtt regisztrált őssejtdonornak. 2023-ban kiválasztották egy ismeretlen beteg megsegítésére, ami miatt napokig nem edzhetett az előkezelések miatt, majd kihagyott egy Bundesliga-mérkőzést is, hogy Drezdában részt vegyen az ötórás őssejtadományozáson.

Liverpoolban ennek nem örülnek: a kiszemelt sztárjátékos sokkolta a szurkolókat
Willi Orbán gyönyörű gólt szerzett a Bundesligában – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!