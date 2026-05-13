Németország legolvasottabb lapja arról számolt be, hogy nemcsak Gulácsi Péter dolgai mennek jól Lipcsében, aki a klubjával a következő idényben újra a BL-ben szerepelhet majd, hanem a felesége is felettébb sikeres az üzleti életben.

Miss Németország, avagy Soraya Kohlmann Gulácsi Péter feleségének üzlettársa Fotó: JOSH BRASTED / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Bild szerint Gulácsi-Vígh Diána a 2024-ben megnyitott, és Lipcsében nagy sikernek örvendő pilatesstudiója után nemrégiben Spanyolországban is üzletet nyitott. Mint írják, Marbellán, a Gulácsi család kedvenc üdülőhelyén nyílt meg az „Ayana” stúdió újabb üzlete.

A helyiség világos és esztétikus kialakítású, akárcsak a lipcsei stúdió. Itt is teljes körű szolgáltatást kínálnak: a speciális gépeken végzett pilates mellett wellnesskezelések (például infraszauna és masszázs), valamint szépségápolási szolgáltatások, például manikűr is elérhető

– írja a Bild Gulácsi feleségének a vállalkozásáról. Megjegyzik, hogy a jövőben többnapos pilates- és meditációs kurzusokat is szeretnének szervezni a Földközi-tengerre néző dél-spanyol Costa del Sol partvidéken.

Kicsoda Gulácsi Péter feleségének bombázó üzlettársa?

A Bild cikkéből kiderül, hogy Gulácsi Péter feleségének üzlettársa Soraya Kohlmann, a lipcsei születésű egykori Miss Németország, aki ma már Marbellában él, és maga is tart órákat a stúdióban.

Soraya Kohlmann 2017-ben lett Németország szépe, majd 2022-ben a Miss Universe Németország címet is elnyerte. Ebben az évben a Miss Universe, azaz világszépe versenyen ő képviselte a németeket, de nem jutott be a legjobb tizenhat közé.

Gulácsi-Vígh Diána és Soraya Kohlmann a német modell Instagram-oldala alapján nemcsak üzlettárak, hanem jó barátnők is.