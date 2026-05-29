A britek 800 méteres klasszisa ma már nemcsak a pályán számít ismert arcnak, hanem a celebek és az internet, a közösségi média világában is egyre otthonosabban mozog.

Az internet új királynője, a szexi atlétanő, Keely Hodgkinson

Fotó: Keely Hodgkinson/Instagram

Imádja az internet világa: most mivel tűnt ki Keely Hodgkinson?

Legfrissebb Instagram-bejegyzésében térdig érő csizmában látható egy helikopter hátsó részében, emellett kulisszák mögötti pillanatokat is megosztott egy fotózásról, valamint edzés közbeni képeket is közzétett – futópályáról és szobabicikliről egyaránt.

A poszt egyik legfeltűnőbb eleme azonban az volt, hogy Hodgkinson együtt szerepelt Alexis Ohaniannel, a Reddit társalapítójával, aki nem mellesleg Serena Williams férje. Ohanian az Athlos nevű, kizárólag női atlétikai esemény tulajdonosa is, amelynek tavalyi New York-i versenyén Hodgkinson megnyerte a 800 méteres számot.

A brit futónő a képsorozat mellé ezt írta:

Egy másik életben!!!?? Nem… ebben!!!!”

A bejegyzésre Ohanian is reagált, aki így válaszolt: „Igen, ebben!!! Az ATHLOS sportolói más szintet képviselnek.”

Hodgkinson várhatóan idén szeptemberben is rajthoz áll majd az Athlos-sorozat londoni állomásán. A sportoló több mint 600 ezer Instagram-követője pedig nem fukarkodott a dicséretekkel. A kommentelők valósággal elárasztották bókokkal az olimpiai hőst.