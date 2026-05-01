A britek kiválósága, Keely Hodgkinson az elmúlt napokban Dél-Afrikában készült az újabb kihívásokra, ahol nemcsak kemény edzéseket végzett, hanem a napsütést is kihasználta.
Mitől imádják annyira a rajongók Keely Hodgkinsont?
A rajongók legnagyobb örömére a 24 éves futó most egy hotelszobában készült tükörszelfit osztott meg:
szürke melegítőnadrágban és rövid fekete topban pózolt, miközben enyhén kócos haját félresöpörve, játékos arckifejezéssel nézett a kamerába. A fotón jól látható formás, kidolgozott hasa és napbarnított bőre is.
Hodgkinson az elmúlt években nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is hatalmas népszerűségre tett szert. Több mint 600 ezer követője van, akik rendszeresen elárasztják dicsérő kommentekkel. Legutóbbi posztja alatt is olyan üzenetek jelentek meg, mint például, hogy
fantasztikus vagy”.
A brit középtávfutó karrierje meredeken ível felfelé: a 2020-as tokiói olimpia 800 méteren ezüstérmet szerzett, majd a 2024-es párizsi olimpián már a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Emellett fedett pályás világbajnoknak és kétszeres Európa-bajnoknak is mondhatja magát, ráadásul nemrég megdöntötte a női 800 méter fedett pályás világcsúcsát is.
A dél-afrikai edzőtábor során nemcsak a munkára jutott idő: Hodgkinson barátnőjével, Harley Booth-tal közös programokon is részt vett, még egy közös fürdőzésről és pezsgőfürdős lazításról is posztolt. A napsütötte képek alapján úgy tűnt, remek hangulatban teltek a napok.
Mostanra azonban visszatért az Egyesült Királyságba – igaz, elmondása szerint egy kimerítő, 18 órás utazás után. Ha azonban a formáját nézzük, egyértelmű: Hodgkinson nemcsak kipihenten, hanem topformában várja a következő versenyeket.