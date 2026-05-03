Különleges és megható jelenetnek lehettek tanúi a nézők a Hajdú Kupán, ahol nemcsak egy látványos győzelem született, hanem egy életre szóló döntés is. A Földi János Általános Iskola tornacsarnokában rendezett esemény az Elit korcsoport döntője után vált igazán emlékezetessé: lánykérés történt a ringben.

Lánykérés a ringben: a magyar bokszoló, Balogh László igazán emlékezetessé tette a győzelmét a Hajdú Kupán.

Lánykérés a Hajdú Kupán – emlékezetes pillanatok az Elit korcsoport döntője után
Fotó: Hajdúhadház/Facebook

Lánykérés a ringben

A Hajdúkaland KSE versenyzője, Balogh László – becenevén Lacika – magabiztos teljesítményt nyújtva, fölényes győzelmet aratott román ellenfele, Buzás Patrik ellen. A hazai közönség már a mérkőzés során is lelkesen biztatta a sportolót, aki végül megérdemelten diadalmaskodott.

A történet azonban itt még nem ért véget. A mérkőzés végét jelző gong megszólalását követően, a tapsvihartól kísérve 

Balogh váratlanul térdre ereszkedett a ring közepén, és megkérte barátnője, Klaudia kezét. A megható jelenetet hatalmas ováció fogadta, a nézők és sporttársak együtt ünnepelték a friss győztest és a jegyespárt.

A sport és az érzelmek ritkán találkoznak ilyen látványos módon egy versenyen, ezért a Hajdú Kupa idei kiírása minden bizonnyal nemcsak az eredmények, hanem ez a különleges pillanat miatt is sokáig emlékezetes marad.

A szervezők és a közönség egyaránt gratuláltak Balogh Lászlónak a győzelemhez és a bátor lánykéréshez, a jegyespárnak pedig sok boldogságot kívántak a közös jövőhöz.

