Lindsey Vonn a fájdalom után is visszatért a reflektorfénybe: mankóval vonult a Met-gálán, ahol megőrült érte a világ.

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 41 éves sportikon elegáns, testhez simuló, földig érő ruhában lépett a New York-i Metropolitan Múzeum ikonikus lépcsőire. Megjelenése azonnal magára vonta a figyelmet: a ruha egyvállas kialakítású volt, amelyet fehér anyag, valamint füstös fekete és ezüst minták díszítettek, látványosan végighúzódva az öltözék egyik oldalán.

A szett alsó része egy fehér tüllből készült sellőfazonú szoknyába ment át, amely finoman takarta a lábfejét. A másik oldalon áttetsző anyag futott végig egészen a csuklóig, tovább erősítve a különleges, művészi hatást.

Vonn megjelenése tökéletesen illeszkedett az idei Met-gála témájához, amely a „Fashion Is Art” (A divat művészet) címet viselte. A Vogue korábbi tájékoztatása szerint a dress code arra ösztönözte a meghívottakat, hogy a testet a tervezők „vászonként” kezeljék, míg Andrew Bolton kurátor a ruházat és az emberi test közötti szoros kapcsolatot emelte ki.

Ez volt Vonn harmadik szereplése a divatvilág legrangosabb eseményén, visszatérése pedig különösen nagy figyelmet kapott,

hiszen még mindig lábadozik a súlyos balesetből. Megjelenésével azonban egyértelmű üzenetet küldött: a sérülés nem állította meg abban, hogy újra a reflektorfénybe kerüljön.