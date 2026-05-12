A német People magazin értesülései szerint Lindsey Vonn az utóbbi napokban egyre több időt tölt együtt a francia sízővel, Matthieu Bailet-vel.

Ki Lindsey Vonn új szerelme?

A lap szerint jelenleg együtt tartózkodnak New Yorkban, ahol közelebbről is megismerhették egymást, és állítólag egyre közelebb is kerülnek egymáshoz.

A pletykákat tovább erősíti, hogy közös fotó is készült róluk a Broadwayen futó The Outsiders kulisszái mögött.

Lindsey Vonn and French Skier Matthieu Baliet 'Getting to Know Each Other' After Sparking Romance Rumors (Exclusive Source) https://t.co/41md0RI269 — People (@people) May 11, 2026

Emellett szemtanúk szerint múlt vasárnap Soho utcáin vásárolgattak együtt, majd a metrón is együtt látták őket. Vonn egyébként a múlt hét eleje óta tartózkodik New Yorkban a Met-gála miatt.

Lindsey Vonn and French skier Matthieu Bailet spark dating rumors on NYC outing https://t.co/nyjFauXU5W pic.twitter.com/RKANiryQtL — New York Post (@nypost) May 8, 2026

A rajongók figyelmét az sem kerülte el, hogy Bailet egyik friss Instagram-posztjához – amelyen félmeztelenül pózol – Vonn egy sokatmondó szemeket ábrázoló emojit kommentelt.

A 30 éves Matthieu Bailet ugyanakkor sporteredményeiben egyelőre nem közelíti meg az amerikai legenda sikereit. A 2022-es pekingi téli olimpián lesiklásban a 27. helyen végzett, míg a világkupa összetettben legjobb eredménye egy 28. hely volt a 2020/21-es szezonban.

Ha valóban kapcsolat alakul ki közöttük, az lenne Vonn első nyilvános románca azóta, hogy 2025-ben szakított Diego Osorio üzletemberrel.

A sízőnő a szakítást tavaly februárban erősítette meg, akkor úgy fogalmazott: a Valentin-nap számára most más lesz, de legalább a kutyái vele lesznek.

Vonn az elmúlt időszakban komoly nehézségeken ment keresztül. A februári milánói–cortinai téli olimpián brutális bukást szenvedett lesiklás közben, amely során súlyos lábsérülést szenvedett, és nyolc műtéten kellett átesnie.

Állapota azonban azóta sokat javult: már nem használ kerekesszéket, mankóval és bottal közlekedik, és bizakodva tekint a nyár elé. Elmondása szerint szeretne végre kikapcsolni, feltöltődni, és úgy érzi, néhány héten belül ismét normális életet élhet majd. Könnyen lehet, hogy ebben Matthieu Bailet is mellette lesz.