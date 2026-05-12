Felrobbant a bulvárbomba! Újabb szerelmi pletykák borzolják a kedélyeket Lindsey Vonn körül. A 41 éves amerikai sílegenda magánélete korábban is gyakran került reflektorfénybe: korábban eljegyezte az NHL-sztár P. K. Subban, kapcsolatban élt az NFL-ből ismert Kenan Smith-szel, és éveken át alkotott egy párt a golfikon Tiger Woods-szal is. Most pedig úgy tűnik, ismét rátalálhatott a szerelem.

A német People magazin értesülései szerint Lindsey Vonn az utóbbi napokban egyre több időt tölt együtt a francia sízővel, Matthieu Bailet-vel. 

Lindsey Vonn a mai napig hihetetlenül gyönyörű
Fotó: instagram.com/lindseyvonn/

Ki Lindsey Vonn új szerelme?

A lap szerint jelenleg együtt tartózkodnak New Yorkban, ahol közelebbről is megismerhették egymást, és állítólag egyre közelebb is kerülnek egymáshoz. 

A pletykákat tovább erősíti, hogy közös fotó is készült róluk a Broadwayen futó The Outsiders kulisszái mögött.

Emellett szemtanúk szerint múlt vasárnap Soho utcáin vásárolgattak együtt, majd a metrón is együtt látták őket. Vonn egyébként a múlt hét eleje óta tartózkodik New Yorkban a Met-gála miatt. 

A rajongók figyelmét az sem kerülte el, hogy Bailet egyik friss Instagram-posztjához – amelyen félmeztelenül pózol – Vonn egy sokatmondó szemeket ábrázoló emojit kommentelt.

A 30 éves Matthieu Bailet ugyanakkor sporteredményeiben egyelőre nem közelíti meg az amerikai legenda sikereit. A 2022-es pekingi téli olimpián lesiklásban a 27. helyen végzett, míg a világkupa összetettben legjobb eredménye egy 28. hely volt a 2020/21-es szezonban.

Ha valóban kapcsolat alakul ki közöttük, az lenne Vonn első nyilvános románca azóta, hogy 2025-ben szakított Diego Osorio üzletemberrel. 

A sízőnő a szakítást tavaly februárban erősítette meg, akkor úgy fogalmazott: a Valentin-nap számára most más lesz, de legalább a kutyái vele lesznek.

Vonn az elmúlt időszakban komoly nehézségeken ment keresztül. A februári milánói–cortinai téli olimpián brutális bukást szenvedett lesiklás közben, amely során súlyos lábsérülést szenvedett, és nyolc műtéten kellett átesnie.

Állapota azonban azóta sokat javult: már nem használ kerekesszéket, mankóval és bottal közlekedik, és bizakodva tekint a nyár elé. Elmondása szerint szeretne végre kikapcsolni, feltöltődni, és úgy érzi, néhány héten belül ismét normális életet élhet majd. Könnyen lehet, hogy ebben Matthieu Bailet is mellette lesz.

