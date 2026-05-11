Varga Kevin és gyönyörű párja, Rebeka a közösségi médiában osztottak meg egy érzelmes posztot, a bejegyzésbe a romantikus fotók mellett ultrahangfelvételek is bekerültek, a rajongók pedig azonnal elárasztották gratulációkkal a magyar válogatott focistát és csinos kedvesét.

A magyar válogatott Varga Kevin apuka lesz

A pár által megosztott képeken jól látszik, hogy Rebeka pocakja már szépen gömbölyödik, így az életükbe hamarosan teljesen új korszak köszönt be.

„Amikor kettőből három lesz”

– írták az Instagramon megoszott közös posztjukban – vette észre a Blikk.

A 30 éves Varga Kevin a Debrecen csapatában mutatkozott be az NB I-ben, majd 2020 szeptemberében légiósnak állt és a török élvonalban szereplő Kasimpasához szerződött. Ezt követően török, svájci, ciprusi és román első osztályban szereplő csapatokban futballozott, 2025 nyarán pedig a Nyíregyháza együtteséhez került. A Szapri az év elején bontott Vargával szerződést, de a 14-szeres válogatott játékos sokáig nem maradt klub nékül, ugyanis a Budapest Honvéd szerződtette – a kispestiekkel fel is jutott az élvonalba.