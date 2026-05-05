Az idei „Costume Art” témával a MET-gála neves személyiségeket és látványos ruhákat egyaránt vonzott New Yorkba. A WNBA-sztár Angel Reese, valamint az olimpikonok, Alysa Liu és Lindsey Vonn azok között voltak a megjelent sportolók közül, akik a legdivatosabb oldalukat mutatták be, de más figyelemfelkeltő öltözetek is voltak, köztük a négyszeres Grand Slam-bajnok Naomi Osaka egyedi öltözéke.

A szexi olimpikon, Eileen Gu a MET-gála ünnepségén

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 2026-os Met-gála tobzódott a sportolóktól

A sportolók már a kezdetektől fogva képviseltették magukat a 2026-os rendezvény szervezésében. A tenisz sztár Venus Williams az esemény társelnöke, a WNBA-bajnok A'ja Wilson, a balett-táncosnő Misty Copeland és a paralimpikon Aimee Mullins pedig a szervezőbizottság tagjai voltak.