A 128 válogatott mérkőzésen 79 gólig jutó Neymar az elmúlt években komoly sérülésekkel küzdött, és 2023 ősze óta nem szerepelt a brazil nemzeti csapatban. A jelenleg a Santosban futballozó támadó korábban nyíltan beszélt arról, mennyire megviselte a hosszú kihagyás, sőt, a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében. Elmondása szerint egyik fő motivációja az volt, hogy ott lehessen a 2026-os világbajnokságon. (Hogy jó döntés volt-e a beválogatása, arról részletesen ide kattintva olvashatnak.)

Így érkezett meg Neymar helikoptere a brazilok edzőtáborába

Mivel érkezett Neymar az edzőtáborba?

A közösségi médiában nagyot ment az a kiszivárgott videó is, amely Neymar érkezését örökítette meg. A brazil támadó egy fekete Airbus H145-ös helikopterből szállt ki az edzőtáborban – nem éppen hétköznapi belépővel.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a gép önmagában is figyelemre méltó darab:

sajtóhírek szerint Neymar körülbelül 10 millió dollárért vásárolta, ami nagyjából 3,6 milliárd forintnak felel meg. A helikopter lajstromjele – „PP-NJR” – egyértelmű utalás a játékos nevére, a külső dizájn pedig teljesen fekete, Batman ihlette megjelenést kapott. Az Airbus H145 típust gyakran használják VIP-szállításra,

mentési feladatokra és rendőrségi műveletekre is, mivel gyors, csendes és rendkívül stabil konstrukciónak számít. A gép 8–10 utas szállítására is alkalmas.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Neymar így érkezett: korábban több edzésre és mérkőzésre is saját helikopterével ment Brazíliában, többek között a Santoshoz való visszatérésekor is.

Ancelotti vb-keretében Neymar mellett több sztárjátékos is helyet kapott, így többek között Alisson, Ederson, Casemiro, Raphinha, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli és a fiatal tehetség, Endrick is ott lehet a brazilok nagy reményei között.

A foci-vb előtt a brazil válogatott még Panama és Egyiptom ellen játszik felkészülési mérkőzést, míg a világbajnokság csoportkörében Marokkóval, Skóciával és Haitivel találkozik.