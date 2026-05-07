A különleges celebversenyen Paige Spiranac több ismert sportoló társaságában lépett pályára. A mezőnyben ott volt Seth Curry, édesapja, Dell Curry, valamint a PGA Tour egyik ismert játékosa, Max Homa és a dél-koreai Kim Si-woo is.

Felrobbant a golfvilág: szűk ruhában hódított Paige Spiranac

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

A pro-am esemény (profi-amatőr párosítás) hagyományosan lehetőséget ad arra, hogy hírességek és profi golfozók együtt készüljenek a rangos torna rajtjára. A Truist Championship csütörtökön rajtol el, és egészen vasárnapig tart majd a Quail Hollow Clubban.

A PGA Tour kiemelt versenyén a világ legjobb golfozói csapnak össze, méghozzá nem kevesebb mint 20 millió dolláros összdíjazásért. A mezőnyben többek között ott lesz a kétszeres Masters-győztes Rory McIlroy, valamint Keegan Bradley és Rickie Fowler is.

Spiranac az elmúlt években a golfvilág egyik legismertebb online személyiségévé vált.

Bár korábban profi játékosként is versenyzett, már elsősorban közösségi médiás tartalmaival és golfhoz kapcsolódó videóival tartja fenn hatalmas népszerűségét.