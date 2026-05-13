Paige Spiranac, a világ egyik legismertebb és legszexibb golfozónőjeként ismert influenszer, gyakran oszt meg magáról képeket merész öltözékekben, amelyekkel rendszeresen meglepi négymilliós követőtáborát és felrobbantja a közösségi médiát. A korábbi profi golfozó nem rég a Truist Championship előtti eseményen keltett feltűnést, most viszont olyat mutatott, amit korábban még soha.

Paige Spiranac ismét a figyelem középpontjába került

Fotó: Instagram/_paige.renee

Amerikában május 10-én ünnepelték idén az anyák napját, ennek apropójából pedig a 33 éves szőke bombázó most először osztott meg egy közös képet az édesanyjával.

Happy Mother’s Day to the best💕 I love you! pic.twitter.com/NOp6YQXWWn — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) May 10, 2026

Paige Spiranac az édesanyjával sokkolta a rajongókat

A fotó sokakat meglepett, mivel Spiranac eddig meglehetősen zárkózott volt a magánéletével kapcsolatban, bár nem rég elárulta, hogy korábban házas is volt, de elvált. A bejegyzés pillanatok alatt végigsöpört az interneten, a rajongók pedig nem győzték dicsérni az egykori sportolónőt és édesanyját – sokan teljesen ledöbbentek, mennyire hasonlítanak.

Úristen, annyira egyformák vagytok, hogy először azt hittem, ez egy hamis MI-fotó

– írta Claire Rogers, a Golf.com újságírója.

Spiranac az elmúlt években a golfvilág egyik legismertebb online személyiségévé vált.

Bár korábban profi játékosként is versenyzett, már elsősorban közösségi médiás tartalmaival és golfhoz kapcsolódó videóival tartja fenn hatalmas népszerűségét.

A golfvilág egyik legismertebb női arca az elmúlt hónapokban azonban szünetet tartott a karrierjében, mivel állítása szerint mentálisan nem volt rendben.

„Egy kicsit depressziós vagyok, mondhatni mélypontra kerültem, és ez nem csak pár napos dolog. Már egy ideje tart. Úgy érzem, túlságosan sokat gondolkodom mindenen, és próbálok ezen túljutni. Szerintem ezért sem posztoltam annyit mostanában, mert mindent túlagyalok, és azt érzem, hogy a szorongásom átvette az irányítást” – írta még februárban Instagram-sztorijában Spiranac, akit mélyen megviselték az online térben gyűlölködők üzenetei.