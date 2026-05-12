Szexvideóval zsarolták meg a Premier League-csapat, az Aston Villa milliárdos főnökét, Wesley Edenst.

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ügyészség szerint a 64 éves Edens és a 46 éves kínai származású Changli Luo még 2022-ben ismerkedtek meg, miután a nő LinkedInen felvette a kapcsolatot a frissen elvált üzletemberrel. Kapcsolatuk később intim viszonnyá alakult, azonban a történet hamar sötét fordulatot vett.

A vád szerint Luo azt követelte Edenstől, hogy adja át neki 1,8 milliárd fontos vagyonának felét, különben nyilvánosságra hozza kapcsolatukat, és tönkreteszi őt. Az ügyészek szerint a nő azt állította, hogy több kamerát is elhelyezett a lakásában, ahol együtt voltak, és kompromittáló felvételek készültek róluk. Azzal is fenyegetőzött, hogy értesíti Edens üzleti partnereit és családját.

A konfliktus állítólag 2023 júniusában éleződött ki, amikor Edens figyelmen kívül hagyott egy szerelmes levelet, amelyet Luo küldött neki egy együtt töltött este után New Yorkban. A felek között később közvetítői tárgyalások kezdődtek, amelyek során a milliárdos beleegyezett volna egy 4,7 millió fontos (közel 2 milliárd forint) kifizetésbe.

Az ügy azonban itt sem ért véget. A nő ezt követően azt állította, hogy

HPV-fertőzést kapott el – egy szexuális úton terjedő betegséget, amely bizonyos esetekben rákot is okozhat –, és ezért Edenst tette felelőssé. Az ügyészség szerint ekkor emelte követelését döbbenetes, 900 millió fontos (370 milliárd forint) összegre.

Az FBI házkutatást tartott Luo otthonában, ahol a nyomozók állítólag olyan telefont találtak, amelyen felnőttfilmek szerepeltek úgy manipulálva, hogy Edens arcát montírozták egy másik férfi testére.

Changli Luo ellen négy vádpontban emeltek vádat, köztük zsarolás és bizonyítékok megsemmisítése miatt. A nő tagadja a vádakat. Ügyvédei szerint korábbi jogi képviselői túl agresszíven kezelték a pénzügyi követeléseket.

Wesley Edens – aki az NBA-ben szereplő Milwaukee Bucks társtulajdonosa is – szóvivője közölte, hogy az üzletember várhatóan tanúként is vallomást tesz majd az ügyben.