Az 58 éves görög milliárdos, a Premier League-ben szereplő Nottingham főnöke, Evangelosz Marinakisz hazájában tartózkodott, hogy élőben nézze meg az Olympiakosz–Real Madrid Euroliga-finálét.

Botrány: kosárdöntőn verekedett a Premier League-csapat főnöke, Evangelos Marinakis

Mit művelt már megint a Premier League-csapat tulaja, Evangelosz Marinakisz?

A Nottingham Forest éppen néhány órával korábban zárta idényét egy 1–1-es döntetlennel a Bournemouth ellen, Marinakisz azonban hamarosan egészen más okból került a figyelem középpontjába.

A beszámolók szerint a Forest és az Olympiakosz tulajdonosa heves összetűzésbe került Grigoris Dimitriadisszal, aki a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz unokaöccse és korábbi bizalmasa. A két férfi a VIP-szektorban ült, ahol már a mérkőzés kezdete előtt feszült szóváltás alakult ki közöttük.

A konfliktusba később bekapcsolódott az Olympiakosz alelnöke, Kosztasz Karapapasz is, tovább fokozva a feszültséget.

A közösségi médiában terjedő videókon az látható, ahogy Marinakis és Dimitriadisz egy kordonnal elválasztva, biztonsági emberek jelenlétében kiabálnak egymással. A felvételeken az is feltűnik, hogy a Forest első embere mellett álló egyik személy egy Olympiakosz-sálat dob Dimitriadisz irányába.

Az incidens végére Marinakis látványos sérüléseket szenvedett: az inge elszakadt, egyik szeme alatt pedig jól látható véraláfutás keletkezett.

A görög üzletember azonban sportfronton végül örülhetett: az általa birtokolt Olympiakosz 92–85-re legyőzte a Real Madridot a döntőben.

Marinakis neve nem először kerül a címlapokra. A hajómágnás 2017-ben vásárolta meg a Nottingham Forestet, hét évvel azután, hogy átvette az Olympiakosz irányítását. Azóta kulcsszerepet játszott abban, hogy a Forest visszajutott a Premier League-be, miközben keménykezű vezetőként is hírnevet szerzett magának.

Az idény hajrájában még a klubirányításból is hátrébb lépett annak érdekében, hogy elkerüljék az esetleges összeférhetetlenségi problémákat, ha a Nottingham Forest és az Olympiakosz egyszerre kvalifikálná magát a Bajnokok Ligájába. Erre végül nem került sor.