Nem elég, hogy áll a bál a Real Madridnál, a csapat sztárjátékosát még a szuperszexi barátnője is elhagyta. Virginia Fonseca, a brazil-amerikai influenszer a közösségi oldalán jelentette be, hogy szakított a Real Madrid sztárjátékosával, a brazil válogatott Vinícius Júniorral.

Virginia Fonseca és Vinícius Júnior 2025 októberében vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, nem sokkal az után, hogy a brazil válogatott támadó óriási hisztit csapott a Real Madrid-Barcelona összecsapáson, amely Xabi Alonso a 72. percben lecserélte őt.

Virginia Fonseca tavaly októberben jött össze a Real Madrid sztárjátékosával
A népszerű műsorvezető és influenszer korábban a brazil énekes, Zé Felipe felesége volt, akitől van már három gyereke.

A sztárpáros kapcsolata nem sokat élt meg, ugyanis a szuperszexi influenszer a közösségi oldalán jelentette be, hogy szétmentek Vinícius Júniorral. 

Az influenszer és műsorvezető érzelmes üzenetben beszélt arról, hogy kapcsolatuk során őszintén és félelmek nélkül élte meg az érzéseit, miközben továbbra is az álmaira és a munkájára koncentrált. Hangsúlyozta, megtanulta, hogy nem szabad kompromisszumot kötni olyan dolgokban, amelyek számára alapvető értékek, ezért amikor egy kapcsolat már nem működik, inkább érett módon, szeretettel zárja le azt.

A közlemény szerint a felek közösen döntöttek úgy, hogy tiszteletben tartják egymás útját. Virginia sok sikert és boldogságot kívánt a Real Madrid brazil sztárjának, valamint arra kérte a nyilvánosságot, hogy kezeljék lezárt fejezetként a történteket.

Virginia Fonsecát egyébként Brazília egyik legbefolyásosabb nőjének tartják, tekintve, hogy 54 millió követője van az Instagramon, ami csupán hárommillióval kevesebb, mint amennyivel Vinícius büszkélkedhet.

