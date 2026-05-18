A 32 éves Georgina Rodríguez az utóbbi években egyre komolyabb karriert épít a divatvilágban, miközben továbbra is a világ egyik legismertebb futballsztárja, Cristiano Ronaldo oldalán él reflektorfényben.
Milyen színűre festette a haját C. Ronaldo párja?
A pár tavaly augusztusban jelentette be eljegyzését, kilenc év együttlét után, és a hírek szerint az esküvőre a 2026-os világbajnokság után kerülhet sor.
Georgina Cannes-ban korábban is feltűnést keltett, nemrég például áttetsző csipkeruhában jelent meg a Met-gála egyik eseményén.
Most azonban a hajszínváltás és a karakteres outfit vitte el a show-t, a rajongók pedig máris az új korszakáról beszélnek.
Miközben menyasszonya a vörös szőnyegen ragyog, Ronaldo a pályán zajló eseménykere koncentrál. Az al-Nasszr sztárja jelenleg a szaúdi bajnoki címért harcol csapatával. Az együttes a következő fordulóban bebiztosíthatja az aranyérmet, ami Ronaldo első komoly trófeája lenne Szaúd-Arábiában, három évvel az érkezése után.
A portugál klasszis ezt követően már a világbajnokságra készülhet, ahol ismét ő vezetheti kapitányként a portugál válogatottat.
A szurkolók pedig közben már azt találgatják, mikor mondja ki végre a boldogító igent a sztárpár.