A 32 éves Georgina Rodríguez az utóbbi években egyre komolyabb karriert épít a divatvilágban, miközben továbbra is a világ egyik legismertebb futballsztárja, Cristiano Ronaldo oldalán él reflektorfényben.

Szőkére váltott C. Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodríguez

Milyen színűre festette a haját C. Ronaldo párja?

A pár tavaly augusztusban jelentette be eljegyzését, kilenc év együttlét után, és a hírek szerint az esküvőre a 2026-os világbajnokság után kerülhet sor.

Georgina Cannes-ban korábban is feltűnést keltett, nemrég például áttetsző csipkeruhában jelent meg a Met-gála egyik eseményén.

Most azonban a hajszínváltás és a karakteres outfit vitte el a show-t, a rajongók pedig máris az új korszakáról beszélnek.

Cristiano Ronaldo's fiancée Georgina Rodriguez unveils a dramatic transformation as she sports platinum blonde hair and flashes her bra at Cannes Film Festival event https://t.co/71YWSABQIM — Daily Mail (@DailyMail) May 18, 2026

Miközben menyasszonya a vörös szőnyegen ragyog, Ronaldo a pályán zajló eseménykere koncentrál. Az al-Nasszr sztárja jelenleg a szaúdi bajnoki címért harcol csapatával. Az együttes a következő fordulóban bebiztosíthatja az aranyérmet, ami Ronaldo első komoly trófeája lenne Szaúd-Arábiában, három évvel az érkezése után.

A portugál klasszis ezt követően már a világbajnokságra készülhet, ahol ismét ő vezetheti kapitányként a portugál válogatottat.