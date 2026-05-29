A 22-szeres Grand Slam-győztes sztár a Netflix új dokumentumsorozatában idézte fel a 2010-es forgatást, amikor a kolumbiai popsztár, Shakira felkérte őt a Gypsy című dal videóklipjéhez. A szenvedélyes jelenetek annak idején óriási vihart kavartak, sokan pedig a két sztár között izzó kémiáról beszéltek.

Rafael Nadal és Shakira videóklipje szenzációt okozott annak idején

Rafael Nadal ittasan vett részt a Shakira-klipben?

Nadal nemrég elárulta, hogy nem érezte magát túl komfortosan a kamerák előtt, ezért egy kis segítséghez folyamodott.

„Emlékszem, amikor Shakirával forgattam a klipet. Kértem egy üveg tequilát, és ittam pár felest, hogy egy kicsit ellazuljak”

– mondta a spanyol teniszlegenda.

A videóban Nadal félmeztelenül, farmernadrágban szerepel, miközben Shakira érzéki tánccal csábítja. A klip végén még csók is elcsattan közöttük, ami annak idején rengeteg találgatást indított el a rajongók körében.

A jelenet azért is pikáns, mert Nadal ekkor már kapcsolatban élt későbbi feleségével, Maria Francisca Perellóval, Shakira pedig éppen 2010-ben jött össze a Barcelona spanyol válogatott védőjével, Gerard Piquével, aki később megcsalta.

Rafael Nadal 2024 végén vonult vissza

Nadal nem vágyott a reflektorfényre

A 39 éves teniszező egyébként sosem volt a reflektorfény megszállottja, saját bevallása szerint a hirtelen jött világhírnév is megviselte.

„Soha nem szerettem a figyelem középpontjában lenni” – fogalmazott Nadal, aki abban az évben történelmi szezont produkált: megnyerte a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent is.

A Shakirával készült közös videóklip végül 64 milliós nézettséget hozott,

és máig az egyik legismertebb celeb-együttműködésnek számít a sport és a zene közös világában.