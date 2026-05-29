Nem akármilyen kulisszatitkot árult el Rafael Nadal. A spanyol teniszlegenda bevallotta, hogy több felest is megivott, mielőtt kamera elé állt volna Shakira társaságában minden idők egyik legforróbb zenei klipjében.

A 22-szeres Grand Slam-győztes sztár a Netflix új dokumentumsorozatában idézte fel a 2010-es forgatást, amikor a kolumbiai popsztár, Shakira felkérte őt a Gypsy című dal videóklipjéhez. A szenvedélyes jelenetek annak idején óriási vihart kavartak, sokan pedig a két sztár között izzó kémiáról beszéltek.

(FILES) File photos dated 02 January, 2009 shows Spain's Rafael Nadal (L) after he won over Russian Nikolay Davydenko during their match on day two of the three-day Capitala World Tennis Championship and Colombian singer Shakira attending the same match in Abu Dhabi. Sony Music released a video February 17, 2010 featuring both celebrities in a clip called "Gipsy" from Shakira's latest album "Loba." AFP PHOTO/KARIM SAHIB (Photo by KARIM SAHIB / AFP)
Rafael Nadal és Shakira videóklipje szenzációt okozott annak idején
Fotó: KARIM SAHIB / AFP

Rafael Nadal ittasan vett részt a Shakira-klipben?

Nadal nemrég elárulta, hogy nem érezte magát túl komfortosan a kamerák előtt, ezért egy kis segítséghez folyamodott. 

„Emlékszem, amikor Shakirával forgattam a klipet. Kértem egy üveg tequilát, és ittam pár felest, hogy egy kicsit ellazuljak” 

– mondta a spanyol teniszlegenda.

A videóban Nadal félmeztelenül, farmernadrágban szerepel, miközben Shakira érzéki tánccal csábítja. A klip végén még csók is elcsattan közöttük, ami annak idején rengeteg találgatást indított el a rajongók körében.

A jelenet azért is pikáns, mert Nadal ekkor már kapcsolatban élt későbbi feleségével, Maria Francisca Perellóval, Shakira pedig éppen 2010-ben jött össze a Barcelona spanyol válogatott védőjével, Gerard Piquével, aki később megcsalta.

Former Spanish player Rafael Nadal waves to the crowd during a ceremony honouring his career during the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 25, 2025. May 23, 2025, marked 20 years since Spain's Raphael Nadal shook Roland Garros with his first match at the French Open, changing the tennis tournament's history forever. Two decades and 14 titles later, the clay court legend, who retired in November 2024, will receive a tribute during the tournament on May 25, 2025. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Rafael Nadal 2024 végén vonult vissza
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Nadal nem vágyott a reflektorfényre

A 39 éves teniszező egyébként sosem volt a reflektorfény megszállottja, saját bevallása szerint a hirtelen jött világhírnév is megviselte.

„Soha nem szerettem a figyelem középpontjában lenni” – fogalmazott Nadal, aki abban az évben történelmi szezont produkált: megnyerte a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent is.

A Shakirával készült közös videóklip végül 64 milliós nézettséget hozott, 

és máig az egyik legismertebb celeb-együttműködésnek számít a sport és a zene közös világában.

