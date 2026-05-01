A kiruccanás azonban nem csak a családról szólt: a közösségi médiában megosztott bejegyzésekből kiderült, hogy Szoboszlai Dominik az olasz fővárosban összefutott korábbi lipcsei csapattársával, Benjamin Henrichsszel is.

Szoboszlai Dominik az olasz fővárosban összefutott korábbi lipcsei csapattársával, Benjamin Henrichsszel is

Mit csinált Rómában Szoboszlai Dominik?

A két futballista között

szoros barátság alakult ki még az RB Leipzignél eltöltött időszakan, és a kapcsolatuk azóta is megmaradt: rendszeresen tartják a kapcsolatot, sőt, korábban szomszédokként szinte mindennap együtt töltötték az idejüket.

Úgy tűnik, a római út során sikerült újra összehangolniuk programjaikat, és közösen is eltöltöttek egy kis időt a városban – szúrta ki a Bors. A találkozót nem is próbálták titkolni,

a közös posztok gyorsan bejárták az internetet.

A pihenés után azonban hamar visszatér a fókusz a pályára: Szoboszlaira fontos mérkőzés vár, hiszen a Liverpool vasárnap ősi riválisához, a Manchester United otthonába látogat. Az összecsapás komoly téttel bír, hiszen a BL-indulás és a bajnoki dobogó szempontjából is kulcsfontosságú lehet a szezon hajrájában.