A kiruccanás azonban nem csak a családról szólt: a közösségi médiában megosztott bejegyzésekből kiderült, hogy Szoboszlai Dominik az olasz fővárosban összefutott korábbi lipcsei csapattársával, Benjamin Henrichsszel is.
Mit csinált Rómában Szoboszlai Dominik?
A két futballista között
szoros barátság alakult ki még az RB Leipzignél eltöltött időszakan, és a kapcsolatuk azóta is megmaradt: rendszeresen tartják a kapcsolatot, sőt, korábban szomszédokként szinte mindennap együtt töltötték az idejüket.
Úgy tűnik, a római út során sikerült újra összehangolniuk programjaikat, és közösen is eltöltöttek egy kis időt a városban – szúrta ki a Bors. A találkozót nem is próbálták titkolni,
a közös posztok gyorsan bejárták az internetet.
A pihenés után azonban hamar visszatér a fókusz a pályára: Szoboszlaira fontos mérkőzés vár, hiszen a Liverpool vasárnap ősi riválisához, a Manchester United otthonába látogat. Az összecsapás komoly téttel bír, hiszen a BL-indulás és a bajnoki dobogó szempontjából is kulcsfontosságú lehet a szezon hajrájában.