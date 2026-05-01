Nem maradt teljesen „családi körben” a római pihenés. Szoboszlai Dominik egy régi baráttal is találkozott az olasz fővárosban. A Liverpool középpályása a Bajnokok Ligájából való kiesést követően több szabadidőt kapott, amit rögtön ki is használt: feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal Rómába utazott néhány napos kikapcsolódásra.

A kiruccanás azonban nem csak a családról szólt: a közösségi médiában megosztott bejegyzésekből kiderült, hogy Szoboszlai Dominik az olasz fővárosban összefutott korábbi lipcsei csapattársával, Benjamin Henrichsszel is.

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mit csinált Rómában Szoboszlai Dominik?

A két futballista között

 szoros barátság alakult ki még az RB Leipzignél eltöltött időszakan, és a kapcsolatuk azóta is megmaradt: rendszeresen tartják a kapcsolatot, sőt, korábban szomszédokként szinte mindennap együtt töltötték az idejüket.

Úgy tűnik, a római út során sikerült újra összehangolniuk programjaikat, és közösen is eltöltöttek egy kis időt a városban – szúrta ki a Bors.  A találkozót nem is próbálták titkolni, 

a közös posztok gyorsan bejárták az internetet.

A pihenés után azonban hamar visszatér a fókusz a pályára: Szoboszlaira fontos mérkőzés vár, hiszen a Liverpool vasárnap ősi riválisához, a Manchester United otthonába látogat. Az összecsapás komoly téttel bír, hiszen a BL-indulás és a bajnoki dobogó szempontjából is kulcsfontosságú lehet a szezon hajrájában.

