A Szoboszlai Dominik iránti rajongás az elmúlt években látványosan nőtt a Liverpool szurkolói körében.

Szoboszlai Dominik egyre nagyobb sztár Liverpoolban

Kínos lett az új Szoboszlai-dal?

A magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak a pályán nyújtott teljesítményével vívta ki a drukkerek elismerését, hanem a közösségi médiában – különösen a TikTok felületén – is komoly népszerűségre tett szert. Ennek ellenére az ikonikus Anfield lelátóin még mindig nincs igazán bejáratott, róla szóló szurkolói dal.

Most azonban egy helyi drukker úgy érezte, megtalálta a tökéletes megoldást. Egy TikTok-felhasználó a Rihanna és Calvin Harris közös slágerét, a We Found Love című dalt dolgozta át, hogy az Szoboszlai dicsőítéséről szóljon

– szúrta ki a Bors.

Az ötlet ugyan nem példa nélküli a futballvilágban, a kivitelezés azonban már megosztotta a közönséget. A feldolgozást készítő Dassy saját előadásában tette közzé az új verziót, amely gyorsan eljutott a szurkolókhoz – és velük együtt a kritikákhoz is. A kommentmezőben ugyanis nem finomkodtak egyes vélemények:

Borzalmas vagy”, illetve „Na ez sosem fog szólni az Anfielden”

– írták a legélesebb bírálók.

Ugyanakkor nem mindenki volt ennyire elutasító. Többen védelmükbe vették az alkotót, hangsúlyozva, hogy a kezdeményezés legalább kreatív, és idővel akár csiszolható is lehet. A vita így hamar túlmutatott az adott dalon, és általánosabb stíluskérdéssé alakult arról, milyen is lenne az „igazi” Szoboszlai-nóta.

Egy biztos: a magyar középpályás már most inspirációt jelent a Liverpool-szurkolók számára – és ha így folytatja a pályán, aligha kérdés, hogy előbb-utóbb megszületik az a dal is, amely valóban meghódítja az Anfield lelátóit.