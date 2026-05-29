Budapestet ellepték a világsztárok. A szombati Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt többek között olyan legendás futballisták érkeztek a magyar fővárosba, mint Luis Figo, Zlatan Ibrahimovic, Kaká, Cafu, Andrés Iniesta, vagy Thierry Henry. Emellett a Kopaszi-gáton is rendkívüli eseményeknek lehetnek szemtanúi a kilátogatók, ugyanis Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs részvételével kerül megrendezésre a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr futballtorna döntője, ahol a magyar sztárok is pályára lépnek.

Szoboszlai Dominik a 215 millió forintos Lamborghinijével furikázott Budapesten

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka luxusautóval került reflektorfénybe

A magyar válogatott csapatkapitánya és felesége, Buzsik Borka egy méregdrága Lamborghini Revueltóval érkezett Budapest egyik legelegánsabb szállodájához – szúrta ki a Blikk. A sztárpár nagy feltűnést keltett, de természetesen a 215 millió forintos különleges sportkocsi is csak úgy vonzotta a tekinteteket.

Nem is csoda, hiszen a legnagyobb sztárok, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, vagy Floyd Mayweather is mind birtokol ilyen autócsodát, amely 6,5 ​​literes, 825 lóerős V12-es motor elektromos rásegítéssel összesen 1015 lóerőt teljesített. Szoboszlai rendszeresen ezzel az autóval érkezik a válogatott összetartásaira is, az pedig nyílt titok, hogyan jutott hozzá: a milliárdos üzletember, Jákob Zoltán átengedte az előre megrendelt, limitált kiadású sportautót Szoboszlainak.

A magyar középpályás számára felemásan sikerült az idény, ugyan pályafutása során először trófea nélkül maradt, de a szurkolók egyöntetűen őt választották meg Liverpoolban a szezon legjobb játékosának.