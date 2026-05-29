Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

Politika

A magyar kormányfő túl is teljesíti az EU diktátumait

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem mindennapi jelenetet kaptak lencsevégre Budapesten. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka egy elképesztő luxusautó társaságában jelent meg a fővárosban.

Budapestet ellepték a világsztárok. A szombati Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt többek között olyan legendás futballisták érkeztek a magyar fővárosba, mint Luis Figo, Zlatan Ibrahimovic, Kaká, Cafu, Andrés Iniesta, vagy Thierry Henry. Emellett a Kopaszi-gáton is rendkívüli eseményeknek lehetnek szemtanúi a kilátogatók, ugyanis Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs részvételével kerül megrendezésre a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr futballtorna döntője, ahol a magyar sztárok is pályára lépnek. 

Szoboszlai Dominik a 215 millió forintos Lamborghinijével furikázott Budapesten
Szoboszlai Dominik a 215 millió forintos Lamborghinijével furikázott Budapesten
Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka luxusautóval került reflektorfénybe

A magyar válogatott csapatkapitánya és felesége, Buzsik Borka egy méregdrága Lamborghini Revueltóval érkezett Budapest egyik legelegánsabb szállodájához – szúrta ki a Blikk. A sztárpár nagy feltűnést keltett, de természetesen a 215 millió forintos különleges sportkocsi is csak úgy vonzotta a tekinteteket.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Nem is csoda, hiszen a legnagyobb sztárok, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, vagy Floyd Mayweather is mind birtokol ilyen autócsodát, amely 6,5 ​​literes, 825 lóerős V12-es motor elektromos rásegítéssel összesen 1015 lóerőt teljesített. Szoboszlai rendszeresen ezzel az autóval érkezik a válogatott összetartásaira is, az pedig nyílt titok, hogyan jutott hozzá: a milliárdos üzletember, Jákob Zoltán átengedte az előre megrendelt, limitált kiadású sportautót Szoboszlainak.

A magyar középpályás számára felemásan sikerült az idény, ugyan pályafutása során először trófea nélkül maradt, de a szurkolók egyöntetűen őt választották meg Liverpoolban a szezon legjobb játékosának.

  • Kapcsolódó cikkek:
Hatalmas bajban Szoboszlaiék, újabb sztár hagyja ott a Liverpoolt – Slot rémálma válhat valóra
Bajnokok Ligája: Szoboszlai és Kerkez is feltűnt a Hősök terén, tombol a BL-láz
Kitálaltak Ázsiában Szoboszlairól: meglepő helyen vetnék be a Liverpool klasszisát
Szoboszlai Dominik elmondta, melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt
Szoboszlait a fantasztikus szezonja után csak az év játékosa tudta megelőzni
Világsztárok Magyarországon: Szoboszlaiék legfőbb kritikusa is Budapestre jön
Mindenki más megbukott, de Szoboszlai Dominik szintet lépett Liverpoolban
Hatalmas fordulat: eldőlt a Liverpool szupersztárjának a jövője

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!