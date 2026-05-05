Nem túl boldog mostanság a magyar sztárfocista. Szoboszlai Dominik őszinte hangvételű üzenettel jelentkezett a közösségi médiában a hétvégi rangadó után, amelyen csapata, a Liverpool 3–2-es vereséget szenvedett a Manchester United otthonában a Premier League legutóbbi fordulójában. A magyar válogatott középpályás hiába talált be ismét, a kudarc láthatóan megviselte.

A 25 éves futballista, Szoboszlai Dominik az Instagramon osztotta meg gondolatait, amelyekből egyértelműen érződött a csalódottság, ugyanakkor az elszántság is.

Szoboszlai Dominik és a csodaszép felesége, Buzsik Borka
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Mit érez most Szoboszlai Dominik? 

„Az eredmény fáj. Felállunk, jobban összpontosítunk és együtt felemelkedünk!” – írta Szoboszlai Dominik.

A bejegyzés rövid idő alatt hatalmas visszhangot váltott ki: több mint 170 ezer kedvelés érkezett, és számos ismert labdarúgó is reagált rá. Többek között csapattársa, Kerkez Milos, valamint válogatottbeli társai – Csoboth Kevin, Szappanos Péter, Schäfer András és Gruber Zsombor – is támogatásukról biztosították – szúrta ki a Bors.

A személyes hangvételű vallomásra reagált felesége, Buzsik Borka is: egy egyszerű, de annál beszédesebb „lájkkal” jelezte, hogy minden helyzetben férje mellett áll. 

A gesztus jól mutatja, hogy a pályán kívül is stabil háttér segíti Szoboszlait, aki a nehéz pillanatokban is számíthat a legközelebbi támogatásra.

A Liverpool számára fájó vereség ellenére a magyar középpályás üzenete világos: a csapat nem adja fel, és a következő mérkőzéseken igyekszik javítani. 

 

