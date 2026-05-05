Magyar sikersztori Liverpoolban Szoboszlaiék nélkül? Simán lehetséges, ezt mutatja az alábbi történet is. Magyarok Liverpoolban, de nem a pályán címmel kétrészes cikksorozatot indított a Magyar Nemzet, amelyben a Liverpoolban élő magyarokat mutatják be, akik már hosszú évek óta a Mersey partján élnek, s ezer szállal kötődnek a focihoz.
A pillanat, amikor nem Szoboszlai a sztár Liverpoolban
A második részben egy szegedi szakács, Robi történetét olvashatják. A 2009-ben Angliába költöző szakács kezdetei korántsem voltak könnyűek:
„Egy 5-6 fős személyzettel dolgoztam, de senki nem beszélt egy szót sem angolul, csak portugálul… El kellett onnan mennem egy olyan helyre, ahol rám ragad valamennyire az angol” – mesélte.
A nyelvi akadályok és egy súlyos egészségügyi probléma sem törték meg:
Lett egy komoly nyaki gerincsérvem, a jobb oldalam gyakorlatilag teljesen lebénult, de utána kikezeltem magam otthoni orvosi ismerősök segítségével. Hál’ Istennek a mai napig jól vagyok.”
A felépülés után beindult a karrier: dolgozott az Anfielden, majd az Evertonnál három hónap után már főszakács lett. A klub legemlékezetesebb pillanatait a konyhából élte meg – többek között a bennmaradást érő drámai meccset és a Mersey-parti derbiket.
Az igazi áttörést azonban egy merész ötlet hozta:
A ketchup alapból piros, ami a Liverpool színe, s mi lenne, ha nálunk kék lenne, ami passzol az Evertonhoz.”
A spirulinával színezett, természetes alapú
„kék ketchup” pillanatok alatt bejárta a világot: „Nemcsak országos hír lett belőle, hanem Mexikóból is kaptunk képeket… Az Egyesült Államokból is elkérték tőlem a receptet.”
A siker hatalmas eladásokat hozott, majd jöttek az újabb ötletek – például a kék mázas, karamellás töltelékű fánk, amelyből meccsnapokon akár több ezret is eladtak.
Az új stadion azonban már embert próbáló kihívásokat jelentett. Robi egyszerre felügyelte a 24 konyhát és több tízezer szurkoló ellátását: „Volt olyan is, hogy heti 70-80 órát dolgoztam… fizikálisan nem, de mentálisan megterhelő volt.”
Végül 2025-ben váltott, és ma már egy Liverpool melletti tengerparti street food-projektben dolgozik, ahol magyar csapattal viszik sikerre az ízeket. A kínálatban a klasszikus gyorsételek mellett magyaros különlegességek is helyet kaptak – például a lecsós sült krumpli.
Ezt is imádom a munkámban, hogy mindig valami újat kell csinálni”
– fogalmazott.
Robi története egyszerre szól kitartásról, kreativitásról és arról, hogyan lehet egy merész ötletből – akár egy kék ketchupból – nemzetközi szenzációt csinálni.