Magyar sikersztori Liverpoolban Szoboszlaiék nélkül? Simán lehetséges, ezt mutatja az alábbi történet is. Magyarok Liverpoolban, de nem a pályán címmel kétrészes cikksorozatot indított a Magyar Nemzet, amelyben a Liverpoolban élő magyarokat mutatják be, akik már hosszú évek óta a Mersey partján élnek, s ezer szállal kötődnek a focihoz.

Hogy ne csak Szoboszlai legyen sikeres magyar Liverpoolban: itt van Robi, a szakács

A pillanat, amikor nem Szoboszlai a sztár Liverpoolban

A második részben egy szegedi szakács, Robi történetét olvashatják. A 2009-ben Angliába költöző szakács kezdetei korántsem voltak könnyűek:

„Egy 5-6 fős személyzettel dolgoztam, de senki nem beszélt egy szót sem angolul, csak portugálul… El kellett onnan mennem egy olyan helyre, ahol rám ragad valamennyire az angol” – mesélte.

A nyelvi akadályok és egy súlyos egészségügyi probléma sem törték meg:

Lett egy komoly nyaki gerincsérvem, a jobb oldalam gyakorlatilag teljesen lebénult, de utána kikezeltem magam otthoni orvosi ismerősök segítségével. Hál’ Istennek a mai napig jól vagyok.”

A felépülés után beindult a karrier: dolgozott az Anfielden, majd az Evertonnál három hónap után már főszakács lett. A klub legemlékezetesebb pillanatait a konyhából élte meg – többek között a bennmaradást érő drámai meccset és a Mersey-parti derbiket.

Az igazi áttörést azonban egy merész ötlet hozta:

A ketchup alapból piros, ami a Liverpool színe, s mi lenne, ha nálunk kék lenne, ami passzol az Evertonhoz.”

A spirulinával színezett, természetes alapú

„kék ketchup” pillanatok alatt bejárta a világot: „Nemcsak országos hír lett belőle, hanem Mexikóból is kaptunk képeket… Az Egyesült Államokból is elkérték tőlem a receptet.”

Everton took it seriously... a little too seriously 🌭 .



They removed red ketchup from meals at their stadium (this is their last season playing there) and replaced it with a blue version. pic.twitter.com/2wMl4PjV1B — nicoraskinssocks (@raskinssocks) May 6, 2025

A siker hatalmas eladásokat hozott, majd jöttek az újabb ötletek – például a kék mázas, karamellás töltelékű fánk, amelyből meccsnapokon akár több ezret is eladtak.

Az új stadion azonban már embert próbáló kihívásokat jelentett. Robi egyszerre felügyelte a 24 konyhát és több tízezer szurkoló ellátását: „Volt olyan is, hogy heti 70-80 órát dolgoztam… fizikálisan nem, de mentálisan megterhelő volt.”