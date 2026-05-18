Érdekes!

Mohamed Szalah egy igazán különleges vacsoráról posztolt az Instagramon. Az egyiptomi világsztár három liverpooli csapattársával ült össze, köztük a két magyarral, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal. A negyedik játékos a német Florian Wirtz volt, aki az utóbbi időben egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a Liverpool öltözőjében a csapattársaival a rossz szezon ellenére is.

A fotó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, hiszen ritkán látni ennyire „családias” hangulatban a Liverpool legnagyobb neveit, még ha már mindenki tudja is, hogy Mohamed Szalah és a két magyar sztár, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szinte elválaszhatatlanok.

Szoboszlai Dominikék a pályán kívül is elválaszhatatlanok
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominikék vacsorája felrobbantotta a netet

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is feltűntek már együtt a játékosok, ami jól mutatja, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is remekül kijönnek egymással.  

A közös vacsora azért is kapott kiemelt figyelmet, mert Szalah – aki a szezon végén távozik Liverpoolból – körül az utóbbi időben rengeteg a találgatás. Az egyiptomi klasszis nemrég kemény hangvételű nyilatkozatban beszélt a Liverpool jelenlegi helyzetéről, és nyíltan kritizálta a csapat játékát is.

A mostani vacsora egyfajta összetartást és egységet is sugallhatott az utolsó forduló előtt, amikor Szoboszlaiék a Brentford együttesét fogadják, és könnyen lehet, hogy a meccsnek még tétje lesz a BL-szereplés kiharcolásának szempontjából. Főleg, hogy a német Florian Wirtz feltűnése újdonság a három jóbarát társaságában. 

A játékosok étvágyára nem lehetett panasz, minden elfogyott a tányérról, míg a fotót imádják a rajongók, már több mint 800 ezren kedvelték pár óra alatt.

