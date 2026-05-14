A szexszimbólum olasz tévésztár, Giusy Meloni egész egyszerűen megőrjíti a rajongókat: a fotóit elnézve modnjuk ez nem is akkora csoda.

A szexi sztárról, Giusy Meloniról lehetetlen levenni a szemeket

Fotó: Giusy Meloni/Instagram

Ki Giusy Meloni, az olasz tévésztár?

A barna hajú műsorvezető már régóta a nézők kedvence, legyen szó televíziós szerepléseiről vagy közösségi médiás aktivitásáról.

Giusy ugyanis nemcsak a kamerák előtt, hanem az Instagramon is rendkívül aktív, ahol több százezres követőtáborral (több mint hétszázezren követik) osztja meg a mindennapjait.

Legújabb bejegyzéseiben a római tenisztorna hangulatát örökítette meg: elegáns, testhezálló fekete ruhában, napszemüveggel és lezseren vállára terített dzsekivel jelent meg a lelátók közelében. Egy másik fotón mosolyogva, egy vacsoraasztalnál pózolt kék, kivágott felsőben, amely tovább erősítette kifinomult, glamúros megjelenését.

A posztok között videók is helyet kaptak, amelyeken Giusy a mérkőzések előtti látványos légi bemutatót, valamint az olasz sztárteniszező, Jannik Sinner győztes meccsét is rögzítette.

A közönség figyelmét azonban sokszor nem is a pályán történtek, hanem a műsorvezető sugárzó jelenléte ragadta meg.

A rajongók nem is maradtak adósak a reakciókkal: az egyik komment szerint „Gyönyörű nő”, egy másik egyszerűen „lenyűgözőnek" nevezte, míg volt, aki úgy fogalmazott: „Isten mosolya…”. Egy különösen lelkes hozzászóló pedig azt írta:

Az ilyen nőkért háborúba mennének a férfiak.”

A DAZN sztárja nem először kerül a figyelem középpontjába: korábban az olasz futballvilágban is nagy népszerűségre tett szert, sőt, híres arról is, hogy egyes szurkolókat képes volt egyik milánói klubtól a másikhoz „átcsábítani”.

Giusy Meloni korábban a La Domenica Sportiva című olasz sportműsorban is dolgozott, és úgy tűnik, karizmája és képernyős jelenléte továbbra is töretlenül hódít – legyen szó fociról vagy teniszről.