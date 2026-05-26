Taylor Fritz mélyrepülése közben a szexi exe, Morgan Riddle forró posztja vitte el a show-t: a klasszis teniszező óriási meglepetésre búcsúzott.

Az idei francia nyílt teniszbajnokság eleve különleges helyzetben indult: a sérült csuklója miatt hiányzó spanyol klasszis, Carlos Alcaraz távollétében sokan nyitottabbnak látták a mezőnyt. Ugyanakkor a világelső Jannik Sinner elképesztő formája – öt egymást követő tornagyőzelmével – azt az érzést erősítette, hogy a végső siker legnagyobb esélyese továbbra is az olasz sztár.

Ebben a közegben érkezett meg a tornára Taylor Fritz, aki hosszabb kihagyás után tért vissza, miután térdín-gyulladás miatt hónapokat volt kénytelen kihagyni. A várakozások azonban gyorsan szertefoszlottak az első körös kieséssel.

A teniszező neve ráadásul az utóbbi hetekben nemcsak sporteredményei miatt került reflektorfénybe. Nagy nyilvánosságot kapott szakítása az ismert influenszerrel, Morgan Riddle-lel, akivel hat évig alkottak egy párt, mielőtt körülbelül egy hónapja különváltak útjaik.

A szakítás után Riddle Los Angelesből New Yorkba költözött, ami sokak szerint tudatos távolságtartás lehetett. Bár a hírek szerint a kapcsolatuk továbbra is békés, a közösségi médiában megjelent egyik friss posztja most mégis találgatásokra adott okot.

Riddle május 23-án tett közzé egy Instagram-bejegyzést, amely hivatalosan egy bőrápolási márka reklámja volt. A figyelmet azonban nem maga a hirdetés, hanem a videó borítóképe vonta magára: a fotón magas sarkú cipőben állva, az utcára krétával írt mondatot fotózta, amely így szólt: „a little obsessed, a little in love” – vagyis magyarul nagyjából

egy kicsit megszállott, egy kicsit szerelmes”.

Hogy a képnek van-e bármilyen rejtett üzenete, vagy pusztán esztétikai választásról van szó, azt természetesen csak Morgan Riddle tudja. Az időzítés azonban sokak fantáziáját megmozgatta – különösen Taylor Fritz váratlan Roland Garros-kudarca árnyékában.