A dögös Rachel Stuhlmann teniszezőként kezdte karrierjét, de ma már leginkább teniszes influenszerként és youtuberként ismert. Az elmúlt években a sportág egyik legismertebb online arca lett, ezért gyakran az egykori golfozóhoz, a hasonló pályára lépett Paige Spiranachoz hasonlítják.

A szuperszexi modell teniszezőnő, Rachel Stuhlmann

Mi történt a szexi teniszezővel?

Stuhlmann körül szinte mindig történik valami, gyakran felrobbantja a közösségi médiát. Márciusban nagy visszhangot váltott ki a Szent Patrik-napi posztja, amelyben kihívó zöld ruhában jelentkezett be. Saját közösségi felületein továbbra is nagyon aktív, nemrég például egy látványos trópusi utazásáról posztolt, ami rengeteg kedvelést és pozitív kommentet kapott az Instagramon.

Május elején egészen elképesztő dolog történt vele: elmondása szerint a római tenisztornán véletlenül bezáródott egy mosdóba a helyszínen,

emiatt majdnem lekéste szereplését a Tennis Channel sportcsatornán.

Vicces történet: tegnap bezártam magam a mosdóba. Kb. 10 percig voltam bent.

Majdnem elájultam, és kis híján elkéstem a Tennis Channel-es műsoromból” – posztolta a bezárt ajtó fotója mellé.

Stuhlmann manapság nemcsak a tenisz, hanem az egyre népszerűbb sportág, a pickleball lelkes népszerűsítője is. Az egykori Missouri Tigers-játékos fiatalon a tenisz rabja lett, az USTA junior ranglistáin is szerepelt, és később NCAA-szinten versenyzett. Sokan jósoltak a 34 éves szépségnek profi karriert, ám ő inkább a modellkedés és a közösségi média világát választotta, ahol látványos tartalmaival mára az egyik legismertebb „teniszes influenszerré” vált.