Hatalmas botrány robbant ki a sznúker-vb döntőjében. A világbajnokság fináléját megzavarta egy felnőttfilmes nő, aki a televíziós közvetítési jogdíj miatt emelt panaszt.

Nem mindennapi jelenet szakította félbe a világbajnokság döntőjét. A sheffieldi Crucible színházban rendezett fináléban egy női tüntetőt kellett lefogniuk a biztonsági őröknek. A nő – akiről később kiderült, hogy egy OnlyFans-modell – a döntő harmadik frémjében egyszerűen átmászott az első sor korlátján, miközben a kínai Vu Ji-cö 67-31-re vezetett az angol Shaun Murphy ellen.

Botrányt okozott a pornósztár a világbajnokság döntőjében
Fotó: The Times

A világbajnokság döntőjében botrányt okozott az OnlyFans-sztár

Miután a nő átjutott a korláton, hangosan, káromkodva kiabálni kezdett. 

Ki a f.sz fizet egyáltalán tévéelőfizetést? Senki sem fizet elő” 

– üvöltötte a tüntető, akit a korábban rendőrként dolgozó játékvezető, Rob Spencer fékezett meg, nehogy a két sznúkereshez közeledjen. Ezt követően gyorsan ott termett három biztonsági őr, majd pillanatok alatt kivezették a teremből a dühöngő nőt.

A BBC közvetítése nem mutatta a sznúker-vb döntőjében történt incidenst, a kamerák végig az asztalra fókuszáltak, így a megszakítás csak rövid ideig tartott, a közönség pedig tapssal reagált, amikor a nőt kivezették a nézőtérről.

Később a tettes egy videóban a felnőttfilmes nevén – Sasha Swan – azonosította magát, és trágár módon a BBC-t szidalmazta, bár nem derült ki pontosan, miért is tiltakozik a tévéelőfizetés és maga a csatorna ellen.

