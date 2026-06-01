Különleges este volt a budapesti Bajnokok Ligája-döntő David Raya számára, még akkor is, ha a végkifejlet keserűre sikerült. Az Arsenal spanyol kapusa a PSG elleni fináléban lépett pályára a Puskás Arénában, a lelátón pedig ott drukkolt neki felesége, a gyönyörű Tatiana Trouboul is.

Az Arsenal végül drámai körülmények között, tizenegyespárbajban maradt alul a párizsi együttessel szemben, így Raya és társai nem tudták magasba emelni a legrangosabb európai klubtrófeát.

A szexi Tatiana Trouboul: az elvesztett BL-döntő után is boldog lehet az Arsenal kapusa, David Raya
Fotó: Tatiana Trouboul/Instagram

Ki vigasztalta az Arsenal kapusát a BL-döntő után?

A kapus azonban a nehéz pillanatokban sem maradt támogatás nélkül: párja élőben követte végig a budapesti döntőt.

Tatiana Trouboul és David Raya kapcsolata még 2021-ben kezdődött, ám szerelmüket hosszú ideig távol tartották a nyilvánosságtól. Csak 2022 nyarán vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat, azóta viszont rendszeresen osztanak meg közös pillanatokat a közösségi médiában.

A Barcelonából származó Tatiana korábban a vendéglátásban dolgozott, egy spanyolországi éjszakai klubban vállalt munkát, mielőtt új irányt vett volna az élete. Modellkarrierbe kezdett, később pedig vállalkozóként is kipróbálta magát: saját bikinimárkát indított, amely a TRBL nevet kapta – saját nevének stilizált változatát használva márkajelzésként.

Instagram-oldalát közel harmincezren követik, profilja pedig nemcsak divattal és utazásokkal kapcsolatos tartalmakkal van tele, hanem számos közös fotóval is, amelyeken David Rayával együtt látható.

A kapcsolatuk az elmúlt években újabb fontos mérföldkövekhez érkezett. 

A szerelmesek 2025 júliusában mondták ki a boldogító igent egy romantikus lánykérést követően, idén tavasszal pedig megszületett első gyermekük is. Kisfiuk a Rio nevet kapta.

Bár Tatiana korábban leginkább a kamera előtt mozgott otthonosan, ma már egyre inkább az üzleti és kreatív projektek felé fordul. Egy dolog azonban változatlan: továbbra is férje egyik legnagyobb támogatója – ezt Budapest is mindenki láthatta a BL-döntő estéjén.

