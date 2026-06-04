A felvételen a 39 éves csatár, Böde Dániel egy klasszikus „ijesztgetős” csínyre szánta el magát: a nappaliban a kanapé mögé bújva várta, hogy felesége belépjen a szobába.

Böde Dániel csínyje sokkolta Bíró Blankát

Fotó: Böde -Bíró Blanka/Instagram

Mit szólt Böde Dániel felesége a csínyhez?

A Fradi női kézicsapatának mit sem sejtő kapusa

az erkélyről visszatérve nyugodtan sétált be a helyiségbe, amikor Böde hirtelen előugrott rejtekhelyéről, és alaposan ráijesztett

– szúrta ki a Ripost.

A jelenet a vártnak megfelelő reakciót váltotta ki: Blanka meglepetten ugrott fel, majd a kezdeti ijedtség után nevetésbe fordult a helyzet, és humorosan kérdezett vissza.

Ohh, szerelmem, normális vagy?"

A Fradi kapusának további szavait pedig inkább nem idéznénk, hallgassa meg mindenki a TikTok-videóban.

A videóhoz később sok komment és nevetős reakció érkezett, gyorsan népszerű lett a közösségi médiában is.