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Felrobbant az internet! A Paks támadója, Böde Dániel ezúttal nem a pályán, hanem otthonában került a figyelem középpontjába, miután egy tréfás TikTok-videóval lepte meg a rajongóit, amelynek a főszereplője a felesége, Böde-Bíró Blanka volt.

A felvételen a 39 éves csatár, Böde Dániel egy klasszikus „ijesztgetős” csínyre szánta el magát: a nappaliban a kanapé mögé bújva várta, hogy felesége belépjen a szobába.

Böde Dániel csínyje sokkolta Bíró Blankát
Böde Dániel csínyje sokkolta Bíró Blankát
Fotó: Böde -Bíró Blanka/Instagram

Mit szólt Böde Dániel felesége a csínyhez?

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 az erkélyről visszatérve nyugodtan sétált be a helyiségbe, amikor Böde hirtelen előugrott rejtekhelyéről, és alaposan ráijesztett

 – szúrta ki a Ripost. 

A jelenet a vártnak megfelelő reakciót váltotta ki: Blanka meglepetten ugrott fel, majd a kezdeti ijedtség után nevetésbe fordult a helyzet, és humorosan kérdezett vissza.

Ohh, szerelmem, normális vagy?"

 A Fradi kapusának további szavait pedig inkább nem idéznénk, hallgassa meg mindenki a TikTok-videóban.

@bodedj13 Egy kicsit megvicceltem a feleségemet… 😂🤫 #prank #bodedani #otthon #család #vicc ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

A videóhoz később sok komment és nevetős reakció érkezett, gyorsan népszerű lett a közösségi médiában is.

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