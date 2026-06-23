A „The Kid”, vagyis „A Kölyök” becenéven ismert harcos, Borics Ádám egy megható fotót is közzétett újszülött gyermekével, amelyhez mindössze ennyit írt: „A Kölyökből apa lett.”

A.J. McKee legyőzte Borics Ádámot

Fotó: Cooper Neill / Borics Ádám/Facebook

Borics Ádám apa lett

A bejegyzés pillanatok alatt nagy visszhangot váltott ki, a gratulációk pedig a világ minden tájáról érkeztek.

Többek között olyan ismert küzdősportolók és sportolói személyiségek fejezték ki jókívánságaikat, mint Gilbert Burns, Végh Attila, Paul Hughes és Aleksandar Rakic.

A siroki származású Borics pályafutásának jelentős részét az Egyesült Államokban építette fel, jelenleg Floridában él és készül következő kihívásaira. A sportoló és Perge Zsófia hosszú évek óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig 2024-ben házassággal koronázták meg.

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett az életük, hiszen megszületett első közös gyermekük, Lili.

Borics Ádámot a küzdősport világában hazánk egyik legeredményesebb MMA-versenyzőjeként tartják számon. A PFL és a Bellator korábbi pehelysúlyú bajnoki kihívója pályafutása során számos kiemelkedő sikert ért el, profi mérlege jelenleg 20 győzelem és 4 vereség. Legutóbb idén Madridban lépett ketrecbe, ahol a világ egyik legjobb pehelysúlyú harcosának tartott A.J. McKee ellen mérkőzött meg.

A ketrecben könyörtelen harcosként ismert Borics ugyanakkor többször hangsúlyozta, milyen fontos szerepet tölt be életében a család és a szerettei támogatása. Most egy teljesen új fejezet kezdődik számára:

a bajnoki álmok és a profi sporttal járó kihívások mellett immár az apaság felelőssége is mindennapjainak része lesz.

A magyar és a nemzetközi küzdősport-közösség egyaránt gratulál az újdonsült szülőknek, akik számára minden bizonnyal életük egyik legszebb időszaka kezdődött el.