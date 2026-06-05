Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Csúnya pofonba szaladt bele Merz és kormánya

Gyász

Most érkezett! Meggyilkolták a Top Gun sztárját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mi történik? Miközben Szoboszlai Dominik a válogatott kötelezettségek miatt Magyarországon tartózkodik, addig felesége, Buzsik Borka ismét külföldre utazott. A hírek szerint egy rövid, hollandiai kiruccanásról van szó.

Szoboszlai Dominik a múlt héten tért haza, miután a magyar válogatott a finnek és a kazahok ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen. A családja is vele tartott, de a pihenő nem tartott sokáig: Buzsik Borka hamar ismét útra kelt, és ezúttal Hollandiát választotta úti célnak.

Buzsik Borka a Red Bull F2S eseményen
Buzsik Borka a Red Bull F2S eseményen
Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Kivel utazott el Buzsik Borka?

A közösségi médiában megosztott bejegyzései alapján 

a fiatal édesanya Amszterdam városából jelentkezett be hangulatos képekkel. Bár a fotókon egyedül látható, húga, Zsóka szintén Hollandiából posztolt, így minden jel arra utal, hogy egy közös, „csajos” utazásról van szó

 – szúrta ki a Bors. 

Buzsik Borka Amszterdamban járt 
Fotó: Buzsik Borka/Instagram 

A háttérben közben továbbra is erős a családi jelenlét: Szoboszlai és Borka 2025 márciusában házasodtak össze, tavaly nyáron pedig megszületett első gyermekük. A család az elmúlt időszakban rendszeresen feltűnt a Liverpool mérkőzésein is, ahol Borka és a kislány gyakran a lelátóról szurkolt.

A hollandiai kiruccanás után nem kizárt, hogy Borka hamarosan ismét a lelátón bukkan fel, már csak azért is, mert a magyar válogatott péntek (ma) 19.45-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában.

Nem mondták ki a nevét, már mindenki találgat – kiért fizetne 150 milliót a Real Madrid?
Botrány Liverpoolban? A klublegendának egyáltalán nem tetszik Szoboszlaiék új edzője
Mi történik Liverpoolban? Szoboszlai egyik legjobban kereső csapattársa máris távozni akar
Bombázó riporternő vadászta le Szoboszlai Dominikot a budapesti éjszakában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!