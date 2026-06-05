Szoboszlai Dominik a múlt héten tért haza, miután a magyar válogatott a finnek és a kazahok ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen. A családja is vele tartott, de a pihenő nem tartott sokáig: Buzsik Borka hamar ismét útra kelt, és ezúttal Hollandiát választotta úti célnak.

Buzsik Borka a Red Bull F2S eseményen

Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Kivel utazott el Buzsik Borka?

A közösségi médiában megosztott bejegyzései alapján

a fiatal édesanya Amszterdam városából jelentkezett be hangulatos képekkel. Bár a fotókon egyedül látható, húga, Zsóka szintén Hollandiából posztolt, így minden jel arra utal, hogy egy közös, „csajos” utazásról van szó

– szúrta ki a Bors.

Buzsik Borka Amszterdamban járt

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

A háttérben közben továbbra is erős a családi jelenlét: Szoboszlai és Borka 2025 márciusában házasodtak össze, tavaly nyáron pedig megszületett első gyermekük. A család az elmúlt időszakban rendszeresen feltűnt a Liverpool mérkőzésein is, ahol Borka és a kislány gyakran a lelátóról szurkolt.

A hollandiai kiruccanás után nem kizárt, hogy Borka hamarosan ismét a lelátón bukkan fel, már csak azért is, mert a magyar válogatott péntek (ma) 19.45-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában.