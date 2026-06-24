A portugál válogatott 5–0-ra kiütötte Üzbegisztánt, a csapatkapitány Cristiano Ronaldo pedig már az első félidőben kétszer is betalált.
Hiába a két gól, nem Cristiano Ronaldo vitte el a show-t?
A 41 éves sztár hatodik percben szerzett gólja megadta az alaphangot a találkozónak – majd a 39. percben duplázni tudott –, Portugália pedig ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.
A mérkőzést a sztárfocista párja, Georgina Rodríguez ezúttal nem a helyszínen, hanem otthonról követte. A modell és influenszer az Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót, amelyen egy portugál mezben pózol a televízió előtt, éppen abban a pillanatban, amikor Ronaldo a gólját ünnepli.
A követőket azonban nemcsak Georgina öltözéke alaposan megosztotta. A 32 éves szépség ugyanis a portugál válogatott mezén kívül alig viselt mást, így sokan úgy érezték, mintha nadrág nélkül, egy szál bugyiban, vagy talán anélül, szinte meztelenül szurkolna kedvesének.
A képen Rodríguez mindkét kezével békejelet mutat, miközben büszkén figyeli a képernyőn ünneplő Ronaldót.
A pár kapcsolata évek óta a reflektorfényben van, Georgina pedig rendszeresen támogatja a portugál klasszist a legfontosabb mérkőzéseken is.
A hírek szerint az ötgyermekes édesanya a foci-vb későbbi szakaszában az Egyesült Államokba is elutazhat, hogy személyesen drukkoljon vőlegényének. Ronaldo számára különösen fontos ez a világbajnokság, hiszen minden jel arra utal, hogy pályafutása utolsó vb-szereplését teljesíti. A portugál legenda továbbra is első világbajnoki címére hajt.