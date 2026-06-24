A portugál válogatott 5–0-ra kiütötte Üzbegisztánt, a csapatkapitány Cristiano Ronaldo pedig már az első félidőben kétszer is betalált.

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez megint mindenkit sokkolt

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Hiába a két gól, nem Cristiano Ronaldo vitte el a show-t?

A 41 éves sztár hatodik percben szerzett gólja megadta az alaphangot a találkozónak – majd a 39. percben duplázni tudott –, Portugália pedig ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A mérkőzést a sztárfocista párja, Georgina Rodríguez ezúttal nem a helyszínen, hanem otthonról követte. A modell és influenszer az Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót, amelyen egy portugál mezben pózol a televízió előtt, éppen abban a pillanatban, amikor Ronaldo a gólját ünnepli.

A követőket azonban nemcsak Georgina öltözéke alaposan megosztotta. A 32 éves szépség ugyanis a portugál válogatott mezén kívül alig viselt mást, így sokan úgy érezték, mintha nadrág nélkül, egy szál bugyiban, vagy talán anélül, szinte meztelenül szurkolna kedvesének.

Cristiano Ronaldo vajon mit szól ehhez? Így szurkolt neki Georgina Rodriguez

Fotó: Georgina Rodriguez/Instagram

A képen Rodríguez mindkét kezével békejelet mutat, miközben büszkén figyeli a képernyőn ünneplő Ronaldót.

A pár kapcsolata évek óta a reflektorfényben van, Georgina pedig rendszeresen támogatja a portugál klasszist a legfontosabb mérkőzéseken is.

A hírek szerint az ötgyermekes édesanya a foci-vb későbbi szakaszában az Egyesült Államokba is elutazhat, hogy személyesen drukkoljon vőlegényének. Ronaldo számára különösen fontos ez a világbajnokság, hiszen minden jel arra utal, hogy pályafutása utolsó vb-szereplését teljesíti. A portugál legenda továbbra is első világbajnoki címére hajt.