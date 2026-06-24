Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Felrobbant a bulvársajtó! Cristiano Ronaldo újabb emlékezetes estét produkált a világbajnokságon, miközben párja, Georgina Rodríguez a közösségi médiában hívta fel magára a figyelmet egy rendkívül merész megjelenéssel.

A portugál válogatott 5–0-ra kiütötte Üzbegisztánt, a csapatkapitány Cristiano Ronaldo pedig már az első félidőben kétszer is betalált.

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez megint mindenkit sokkolt
Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez megint mindenkit sokkolt
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Hiába a két gól, nem Cristiano Ronaldo vitte el a show-t?

A 41 éves sztár hatodik percben szerzett gólja megadta az alaphangot a találkozónak – majd a 39. percben duplázni tudott –, Portugália pedig ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A mérkőzést a sztárfocista párja, Georgina Rodríguez ezúttal nem a helyszínen, hanem otthonról követte. A modell és influenszer az Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót, amelyen egy portugál mezben pózol a televízió előtt, éppen abban a pillanatban, amikor Ronaldo a gólját ünnepli.

A követőket azonban nemcsak Georgina öltözéke alaposan megosztotta. A 32 éves szépség ugyanis a portugál válogatott mezén kívül alig viselt mást, így sokan úgy érezték, mintha nadrág nélkül, egy szál bugyiban, vagy talán anélül, szinte meztelenül szurkolna kedvesének.

Cristiano Ronaldo vajon mit szól ehhez? Így szurkolt neki Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo vajon mit szól ehhez? Így szurkolt neki Georgina Rodriguez
Fotó: Georgina Rodriguez/Instagram

A képen Rodríguez mindkét kezével békejelet mutat, miközben büszkén figyeli a képernyőn ünneplő Ronaldót.

 A pár kapcsolata évek óta a reflektorfényben van, Georgina pedig rendszeresen támogatja a portugál klasszist a legfontosabb mérkőzéseken is.

A hírek szerint az ötgyermekes édesanya a foci-vb későbbi szakaszában az Egyesült Államokba is elutazhat, hogy személyesen drukkoljon vőlegényének. Ronaldo számára különösen fontos ez a világbajnokság, hiszen minden jel arra utal, hogy pályafutása utolsó vb-szereplését teljesíti. A portugál legenda továbbra is első világbajnoki címére hajt.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Galéria: Georgina Rodríguez erotikus fotókkal sokkolja a rajongóit
1/21
Cristiano Ronaldo dögös párja, Georgina Rodríguez szexi fotókkal sokkol

 

Jude Bellingham káromkodva balhézott a ghánaiakkal, elszabadultak az indulatok – videó
Brutális nyomás alatt roppant meg Kongó – Kolumbia már továbbjutó
Cristiano Ronaldót Lionel Messiről kérdezték, a reakciója mindent visz – videó
Modric történelmet írt, Panama pedig összeroppant Torontóban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!