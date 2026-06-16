A 23 éves sportolót, Emma Raducanut a nyugat-londoni finálé után a dél-londoni Battersea Parkban látták együtt a 32 éves PR-szakemberrel, John Frienddel.
Újra szerelmes Emma Raducanu?
Szemtanúk szerint a páros kézen fogva sétált, majd
egy park padján romantikus pillanatokba bonyolódtak. Egy helyszíni megfigyelő szerint Raducanu és társa úgy viselkedtek, mintha semmi sem árnyékolná be a napjukat.
Elmondása alapján láthatóan nagyon boldogok voltak együtt, és nyoma sem látszott annak a csalódottságnak, amelyet a teniszező néhány órával korábban a pályán átélhetett. A pár nyíltan vállalta kapcsolatát, annak ellenére, hogy sokan tartózkodtak a parkban.
Raducanut a Queen’s Club döntőjében a horvát Donna Vekic győzte le. A vereség ellenére a torna fontos állomás volt számára, hiszen az elmúlt időszak hullámzó eredményei után ismét biztató formát mutatott.
A US Open 2021-es bajnoka korábban arról beszélt, hogy szülei nem támogatták a korai párkapcsolatokat, mert azok szerintük elvonhatták a figyelmét az edzésekről és a karrierépítésről. Raducanu legutóbb a tehetős olasz üzletembercsaládból származó Carlo Agostinelli oldalán volt ismert kapcsolatban, amely 2023 és 2024 között tartott.
A teniszező képviselői egyelőre nem kommentálták a kapcsolatáról szóló értesüléseket, a parkban készült jelenetek azonban arra utalnak, hogy Raducanu életében egy boldog időszak kezdődhetett el a pályán kívül is.