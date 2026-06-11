Az angol labdarúgó-válogatott sikerrel zárta a felkészülést a 2026-os foci-vb-re, miután Új-Zéland után Costa Rica ellen is győzelmet aratott. Thomas Tuchel szövetségi kapitány rengeteg kritikát kapott a világbajnokságra kijelölt keretével kapcsolatban, de most egy kedves gesztussal lepte meg Anglia labdarúgóit.
Különleges találkozó a foci-vb előtt
Az angol csapat focistái a múlt heti, Új-Zéland elleni mérkőzésük után különleges találkozóra kaptak engedélyt Thomas Tuchel szövetségi kapitánytól. A The Sun szerint Ashlyn Castrót, Jude Bellingham barátnőjét például négy órán át utaztatták a Florida-i edzőtáborba, ahol a sztárpáros együtt töltötte az estét.
De nemcsak a kebelcsoda modell, hanem Kobbie Mainoo barátnője, Layla Roye is kihasználta az alkalmat a találkozóra, sőt így tett Harry Kane felesége, Kate is. Egy meg nem nevezett forrás úgy fogalmazott, hogy ilyen közel a foci-vb-hez ez egy meglehetősen furcsa döntés volt a szövetségi kapitánytól.
Tuchel azt szerette volna, ha a torna előtti edzőtábor laza lenne, mielőtt Kansasba utazna a csapat.”
Tekintve, hogy az angol válogatott csak június 17-én, Horvátország ellen indítja a labdarúgó-világbajnokságot, a német szakember lazasága indokolt lehet, bár azt fontos hozzátenni, hogy az angolok számára ez mindig is érzékeny téma volt.
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