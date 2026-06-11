Az angol labdarúgó-válogatott sikerrel zárta a felkészülést a 2026-os foci-vb-re, miután Új-Zéland után Costa Rica ellen is győzelmet aratott. Thomas Tuchel szövetségi kapitány rengeteg kritikát kapott a világbajnokságra kijelölt keretével kapcsolatban, de most egy kedves gesztussal lepte meg Anglia labdarúgóit.

Ashlyn Castro is ott lesz a foci-vb-n

Fotó: ashlyncastro@instagram

Különleges találkozó a foci-vb előtt

Az angol csapat focistái a múlt heti, Új-Zéland elleni mérkőzésük után különleges találkozóra kaptak engedélyt Thomas Tuchel szövetségi kapitánytól. A The Sun szerint Ashlyn Castrót, Jude Bellingham barátnőjét például négy órán át utaztatták a Florida-i edzőtáborba, ahol a sztárpáros együtt töltötte az estét.