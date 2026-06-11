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Az angol labdarúgó-válogatott a Swope Soccer Village környékén rendezte be főhadiszállását, de mielőtt ide megérkezett volna Thomas Tuchel csapata, az ő külön engedélyével meglepték a szexi focistabarátnők és feleségek az angol játékosokat. Ashlyn Castro, a Real Madrid sztárjának, Jude Bellinghamnek a barátnője például négy órát utazott, hogy láthassa szerelmét a hamarosan kezdődő foci-vb előtt.

Az angol labdarúgó-válogatott sikerrel zárta a felkészülést a 2026-os foci-vb-re, miután Új-Zéland után Costa Rica ellen is győzelmet aratott. Thomas Tuchel szövetségi kapitány rengeteg kritikát kapott a világbajnokságra kijelölt keretével kapcsolatban, de most egy kedves gesztussal lepte meg Anglia labdarúgóit.

Ashlyn Castro is ott lesz a foci-vb-n
Ashlyn Castro is ott lesz a foci-vb-n
Fotó: ashlyncastro@instagram

Különleges találkozó a foci-vb előtt

Az angol csapat focistái a múlt heti, Új-Zéland elleni mérkőzésük után különleges találkozóra kaptak engedélyt Thomas Tuchel szövetségi kapitánytól. A The Sun szerint Ashlyn Castrót, Jude Bellingham barátnőjét például négy órán át utaztatták a Florida-i edzőtáborba, ahol a sztárpáros együtt töltötte az estét.

Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Galéria: Eláll a lélegzet Jude Bellingham hatalmas mellű barátnőjétől
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Jude Bellingham kebelcsoda barátnője, Ashlyn Castro

De nemcsak a kebelcsoda modell, hanem Kobbie Mainoo barátnője, Layla Roye is kihasználta az alkalmat a találkozóra, sőt így tett Harry Kane felesége, Kate is. Egy meg nem nevezett forrás úgy fogalmazott, hogy ilyen közel a foci-vb-hez ez egy meglehetősen furcsa döntés volt a szövetségi kapitánytól.

Tuchel azt szerette volna, ha a torna előtti edzőtábor laza lenne, mielőtt Kansasba utazna a csapat.”

Tekintve, hogy az angol válogatott csak június 17-én, Horvátország ellen indítja a labdarúgó-világbajnokságot, a német szakember lazasága indokolt lehet, bár azt fontos hozzátenni, hogy az angolok számára ez mindig is érzékeny téma volt.

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