Az 58 éves szakember számára különösen érzelmes pillanat volt a továbbjutás a foci-vb-n, hiszen Norvégia 1998 óta először szerepel ismét világbajnokságon.

Stale Solbakken érzelmes jelenet főszereplője volt a foci-vb-n

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Megvan a foci-vb legromantikusabb jelenete?

Stale Solbakken a hármas sípszó után felugrott a nézőtérre, ahol felesége, Anniken várta.

A pár megcsókolta, majd hosszasan átölelte egymást, végül a kapitány ökölbe szorított kézzel ünnepelt a szurkolók előtt.

A megható jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát. Az egyik drukker azt írta:

Éljenek a romantikusok!”

, míg egy másik hozzászóló úgy fogalmazott: „Micsoda gyönyörű pillanat!”

A pályán is volt mit ünnepelnie a norvégoknak. A skandinávok sikerében kulcsszerepet játszott Erling Haaland, aki két gólt szerzett. Az első találatot Marcus Holmgren Pedersen jegyezte, aki Kalidou Koulibaly hibáját kihasználva talált a kapuba. Ezt követően Haaland növelte az előnyt Martin Ödegaard remek átadása után.

Szenegál azonban nem adta fel. Ismaila Sarr egy látványos megoldással szépített, ám Haaland hamarosan ismét eredményes volt, visszaállítva a kétgólos különbséget. A hajrá rendkívül izgalmasan alakult, különösen Edouard Mendy sérülése miatt elrendelt hosszabbításban. A 93. percben Sarr megszerezte második gólját is, amivel a szenegáliak egyetlen találatra zárkóztak fel, de az egyenlítés már nem jött össze. Norvégia végül 3–2-re megőrizte előnyét, és megszerezte a továbbjutást érő győzelmet.

A sikerrel a norvég válogatott csoportja második helyén áll, csupán rosszabb gólkülönbséggel maradva el Franciaországtól. A két európai együttes a következő fordulóban egymás ellen döntheti el, ki jut tovább csoportelsőként.

A mérkőzés után azonban nem a tabella, hanem Solbakken romantikus gesztusa volt a beszédtéma: a norvég kapitány emlékezetessé tette a továbbjutás pillanatát azzal, hogy a siker első másodperceit a feleségével osztotta meg.