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Foci-vb 2026

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Micsoda romantika! Nem mindennapi jelenet játszódott le a foci-vb-n, miután Norvégia 3–2-re legyőzte Szenegált, és ezzel bejutott a kieséses szakaszba. A mérkőzés lefújása után a norvég válogatott szövetségi kapitánya, Stale Solbakken nem a játékosaihoz vagy a stábtagokhoz sietett elsőként, hanem a lelátóra rohant, hogy szenvedélyesen megcsókolja feleségét.

Az 58 éves szakember számára különösen érzelmes pillanat volt a továbbjutás a foci-vb-n, hiszen Norvégia 1998 óta először szerepel ismét világbajnokságon.

Stale Solbakken érzelmes jelenet főszereplője volt a foci-vb-n
Stale Solbakken érzelmes jelenet főszereplője volt a foci-vb-n
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Megvan a foci-vb legromantikusabb jelenete?

Stale Solbakken a hármas sípszó után felugrott a nézőtérre, ahol felesége, Anniken várta. 

A pár megcsókolta, majd hosszasan átölelte egymást, végül a kapitány ökölbe szorított kézzel ünnepelt a szurkolók előtt.

A megható jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát. Az egyik drukker azt írta: 

Éljenek a romantikusok!”

, míg egy másik hozzászóló úgy fogalmazott: „Micsoda gyönyörű pillanat!”

A pályán is volt mit ünnepelnie a norvégoknak. A skandinávok sikerében kulcsszerepet játszott Erling Haaland, aki két gólt szerzett. Az első találatot Marcus Holmgren Pedersen jegyezte, aki Kalidou Koulibaly hibáját kihasználva talált a kapuba. Ezt követően Haaland növelte az előnyt Martin Ödegaard remek átadása után.

Szenegál azonban nem adta fel. Ismaila Sarr egy látványos megoldással szépített, ám Haaland hamarosan ismét eredményes volt, visszaállítva a kétgólos különbséget. A hajrá rendkívül izgalmasan alakult, különösen Edouard Mendy sérülése miatt elrendelt hosszabbításban. A 93. percben Sarr megszerezte második gólját is, amivel a szenegáliak egyetlen találatra zárkóztak fel, de az egyenlítés már nem jött össze. Norvégia végül 3–2-re megőrizte előnyét, és megszerezte a továbbjutást érő győzelmet.

A sikerrel a norvég válogatott csoportja második helyén áll, csupán rosszabb gólkülönbséggel maradva el Franciaországtól. A két európai együttes a következő fordulóban egymás ellen döntheti el, ki jut tovább csoportelsőként.

A mérkőzés után azonban nem a tabella, hanem Solbakken romantikus gesztusa volt a beszédtéma: a norvég kapitány emlékezetessé tette a továbbjutás pillanatát azzal, hogy a siker első másodperceit a feleségével osztotta meg.

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