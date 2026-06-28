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Foci-vb 2026

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Az angol válogatott 2-0-ra legyőzte Panamát, ezzel csoportelsőként jutott tovább a labdarúgó-világbajnokságon. A foci-vb-n ott van a legjobb 32 között Anglia, de a show-t ezúttal ellopták a játékosok elől a szexi focistafeleségek, akik nem akárhogyan ünnepelték meg a sikert a lelátón.

A foci-vb L csoportjában rendezett találkozót New Yorkban tekintették meg az angol futballisták családtagjai és párjai, köztük Jordan Pickford felesége, Megan Pickford is, akit egyre többen az új Coleen Rooneyként – Wayne Rooney kedvese – emlegetnek. A lelátón helyet foglalt Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro, Declan Rice szerelme, Lauren Fryer, valamint Ollie Watkins felesége, Ellie Alderson is.

A foci-vb új sztárja lett Ollie Watkins csinos párja
A foci-vb új sztárja lett Ollie Watkins csinos párja
Fotó: SEBASTIAN EL-SAQQA / firo Sportphoto

A foci-vb új sztárjai az angol játékosok szexi párjai

Az internetet azonban nem egy látványos öltözék vagy egy érzelmes jelenet robbantotta fel, hanem az, hogy Ellie Alderson az angol gólok után egy csirkefalatot a magasba emelve ünnepelt. A szokatlan jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi oldalakat, a szurkolók pedig humoros kommentek százait osztották meg.

Ollie Watkins párja rántott csirkével ünnepelt
Fotó: thesun.ie/sport/

A mérkőzésen az angol válogatott végül megszerezte a győzelmet és a csoportelsőséget, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett a családtagok számára is. A játékosok szerettei az esős időjárás ellenére végig kitartottak a lelátón, és a lefújás után együtt ünnepeltek a futballistákkal.

Megan Pickford különösen nagy figyelmet kapott, hiszen gyermekeivel érkezett a stadionba, akik apjuknak szurkoló táblákat vittek magukkal. Az influencerként is népszerű feleség az elmúlt hetekben többször is reflektorfénybe került a világbajnokság alatt.

Jude Bellingham csinos barátnője, Ashlyn Castro is ott volt a helyszínen, a dögös bombázó természetesen nem kerülte el a fotósok figyelmét.

Nézze meg a legszexisebb fotókat az angolok sztárjának csinos kedveséről!

Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Ashlyn Castro, kebelcsoda
Galéria: Eláll a lélegzet Jude Bellingham hatalmas mellű barátnőjétől
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Jude Bellingham kebelcsoda barátnője, Ashlyn Castro

 

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