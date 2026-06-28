A foci-vb L csoportjában rendezett találkozót New Yorkban tekintették meg az angol futballisták családtagjai és párjai, köztük Jordan Pickford felesége, Megan Pickford is, akit egyre többen az új Coleen Rooneyként – Wayne Rooney kedvese – emlegetnek. A lelátón helyet foglalt Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro, Declan Rice szerelme, Lauren Fryer, valamint Ollie Watkins felesége, Ellie Alderson is.

A foci-vb új sztárja lett Ollie Watkins csinos párja

Fotó: SEBASTIAN EL-SAQQA / firo Sportphoto

A foci-vb új sztárjai az angol játékosok szexi párjai

Az internetet azonban nem egy látványos öltözék vagy egy érzelmes jelenet robbantotta fel, hanem az, hogy Ellie Alderson az angol gólok után egy csirkefalatot a magasba emelve ünnepelt. A szokatlan jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi oldalakat, a szurkolók pedig humoros kommentek százait osztották meg.

Ollie Watkins párja rántott csirkével ünnepelt

Fotó: thesun.ie/sport/

A mérkőzésen az angol válogatott végül megszerezte a győzelmet és a csoportelsőséget, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett a családtagok számára is. A játékosok szerettei az esős időjárás ellenére végig kitartottak a lelátón, és a lefújás után együtt ünnepeltek a futballistákkal.

Megan Pickford különösen nagy figyelmet kapott, hiszen gyermekeivel érkezett a stadionba, akik apjuknak szurkoló táblákat vittek magukkal. Az influencerként is népszerű feleség az elmúlt hetekben többször is reflektorfénybe került a világbajnokság alatt.

Jude Bellingham csinos barátnője, Ashlyn Castro is ott volt a helyszínen, a dögös bombázó természetesen nem kerülte el a fotósok figyelmét.

Nézze meg a legszexisebb fotókat az angolok sztárjának csinos kedveséről!