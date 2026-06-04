A 24 éves futballista, Cole Palme az Ocean Beach nevű, hírességek által is kedvelt szórakozóhelyen tűnt fel szerda este, miután kiderült, hogy nem lesz ott a foci-vb-n.

Cole Palmer nem megy a foci-vb-re, helyette a kebelcsoda barátnőjével, Olivia Holderrel töltheti az idejét

Fotó: instagram.com/oliviajewellholder/

Foci-vb helyett jöhet a bulizás?

A társasághoz csatlakozott a Love Island című műsor egyik szereplője, Megan Moore és annak baráti köre is. Szemtanúk szerint Palmer remek hangulatban volt, és az este egyik központi figurájának számított.

„Cole volt a buli lelke. A barátaival érkezett, de folyamatosan körülvették a nők. Megannel sokat nevettek és viccelődtek együtt. Látszott rajta, hogy jót tesz neki ez az este a futballal kapcsolatos csalódás után” – idézte egy szemtanú beszámolóját a brit sajtó.

A Chelsea játékosának kimaradása az angol válogatott világbajnoki keretéből az egyik legnagyobb meglepetés volt. Palmer mellett olyan ismert futballisták maradtak le a tornáról, mint Harry Maguire vagy Phil Foden.

Belső források szerint a döntés különösen rosszul érintette Palmert, aki a kerethirdetés után szinte azonnal elutazott influenszer barátnőjével, Olivia Holderrel egy rövid pihenésre.

„A kimaradás nagyon megviselte Cole-t. Minden futballista arról álmodik, hogy képviselheti a hazáját a világbajnokságon. Szüksége volt egy kis kikapcsolódásra, hogy rendezze a gondolatait” – mondta egy informátor.

Palmer mellőzése nemcsak a szurkolókat, hanem korábbi példaképét, Wayne Rooneyt is meglepte. Sokan úgy vélik, hogy egy olyan játékosnak, aki képes váratlan és zseniális megoldásokra, helye lett volna a keretben.

A válogatottból kimaradó sztárok közül többen is a pihenést választották. Phil Foden a családjával tölti a nyarat, míg Harry Maguire várhatóan szakértőként tűnik majd fel a világbajnokság idején. Sajtóértesülések szerint szerepet kaphat a „The Rest is Football” című népszerű műsor vb-s különkiadásában, amelyet a torna alatt naponta közvetítenek majd.

Cole Palmer and Wayne Lineker in Ibiza. 🇪🇸 pic.twitter.com/jb55oF94T4 — CFC Pics (@Mohxmmad) June 2, 2026

Palmer számára most a feltöltődés időszaka következik, mielőtt visszatérne a Chelsea felkészülésére. Az azonban továbbra is heves vitákat vált ki Angliában, hogy valóban helyes döntés volt-e kihagyni őt a világbajnoki keretből.