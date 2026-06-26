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Foci-vb 2026

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Ismét felrobbantotta az internetet az olasz sporttévézés egyik legismertebb arca, Diletta Leotta. A foci-vb-n is közreműködő csinos műsorvezető Ibizára utazott pihenni, ahol olyan fotókat osztott meg követőivel, amelyek pillanatok alatt végigsöpörtek a közösségi médián.

Az olaszok ugyan sorozatban harmadszor nem jutottak ki a foci-vb-re, mégis lehet némi okuk az örömre, hiszen nemzeti büszkeségük, Diletta Leotta ott van a világbajnokságon. 

A gyönyörű Diletta Leotta a foci-vb-n is rendszeresen feltűnik
A gyönyörű Diletta Leotta a foci-vb-n is rendszeresen feltűnik
Fotó: ALBERTO GANDOLFO / NurPhoto

A foci-vb szexi műsorvezetője felforrósította a hangulatot

Leotta az elmúlt hetekben a világbajnokság helyszínéről rendszeresen jelentkezett, most azonban úgy tűnik, egy időre a kikapcsolódásé a főszerep. A 34 éves sztár Ibizán nyaral, vakációja során egy fekete bikiniben merészkedett a tengerbe, majd egy luxusjachtra visszamászva készített magáról látványos felvételeket. 

A rajongók azonnal elárasztották kommentekkel a bejegyzéseit, sokan egyszerűen csak „tökéletesnek” nevezték az olasz szépséget.

A több mint 9 milliós követőtáborral rendelkező televíziós sztár és férje, a kapus Loris Karius továbbra is a sportvilág egyik legfelkapottabb sztárpárjának számít. 

Diletta legújabb képei pedig ismét bebizonyították: az olasz bombázó nemcsak a futballpályák mellett, hanem a közösségi médiában is igazi világsztár.

Leottának lesz még szerepe a vb-n, a 34 éves riporternő a DAZN csapatának tagjaként érkezett a tornára, és az elmúlt hetekben több helyszínről is bejelentkezett. Nyilatkozataiban többször utalt arra, hogy a világbajnokság számára egy hosszabb szakmai projekt.

Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
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