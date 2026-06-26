Az olaszok ugyan sorozatban harmadszor nem jutottak ki a foci-vb-re, mégis lehet némi okuk az örömre, hiszen nemzeti büszkeségük, Diletta Leotta ott van a világbajnokságon.

A gyönyörű Diletta Leotta a foci-vb-n is rendszeresen feltűnik

Fotó: ALBERTO GANDOLFO / NurPhoto

A foci-vb szexi műsorvezetője felforrósította a hangulatot

Leotta az elmúlt hetekben a világbajnokság helyszínéről rendszeresen jelentkezett, most azonban úgy tűnik, egy időre a kikapcsolódásé a főszerep. A 34 éves sztár Ibizán nyaral, vakációja során egy fekete bikiniben merészkedett a tengerbe, majd egy luxusjachtra visszamászva készített magáról látványos felvételeket.

A rajongók azonnal elárasztották kommentekkel a bejegyzéseit, sokan egyszerűen csak „tökéletesnek” nevezték az olasz szépséget.

A több mint 9 milliós követőtáborral rendelkező televíziós sztár és férje, a kapus Loris Karius továbbra is a sportvilág egyik legfelkapottabb sztárpárjának számít.

Diletta legújabb képei pedig ismét bebizonyították: az olasz bombázó nemcsak a futballpályák mellett, hanem a közösségi médiában is igazi világsztár.

Leottának lesz még szerepe a vb-n, a 34 éves riporternő a DAZN csapatának tagjaként érkezett a tornára, és az elmúlt hetekben több helyszínről is bejelentkezett. Nyilatkozataiban többször utalt arra, hogy a világbajnokság számára egy hosszabb szakmai projekt.