A világhírű olasz cég, a Panini az 1970-es mexikói vb óta minden világbajnokságra ad ki matricaalbumot. Idén sincs ez másképp, ugyanis a 2026-os foci-vb -re új kiadvánnyal készült. Egy ismert brazil influenszer, Kerolay Chaves azonban új szintre emelte a matricagyűjtést.

Merész mutatvánnyal jelentkezett a foci-vb előtt a brazil pornómodell

Fotó: Instagram/kerolay_chaves

Élő matricaalbummá változott a foci-vb-re készülő pornómodell

A 24 éves Onlyfans-modell a közösségi oldalán jelentkezett, ahol egy merész videóval keltette fel a rajongók figyelmét. Chaves egy brazil mintás bikiniben állt a kamera elé, majd gondosan elkezdte felhelyezni magára a világbajnokságon szereplő játékosok matricáit. A videó végére tetőtől talpig be lett fedve, a bejegyzésből pedig az is kiderült, hogy a több mint 1000 darab matricát nagyjából hét óra alatt sikerült magára ragasztania.

Nagyon jó móka volt nézni a játékosokat, és közben azon gondolkozni, hogy kit hová tegyek. Nagyon klassz volt az egész. Láttad, hol van Vini Jr. és Neymar?” – írta kacérkodva a brazil nő.

Természetesen a vb-tematikájú megjelenés a szurkolók körében is nagy sikert aratott, sokan dicsérték a kreatív tartalmat, persze akadtak olyanok is, akik szerint Chaves túlzásba esett és csak így akart még nagyobb népszerűségre szert tenni.

„Vinícius Jr. most nagyon boldog a helyén!” – viccelődött egy hozzászóló, míg második inkább a Chaves mutatványára reflektáltak.

„Ezt az albumot akarom én is” – áradozott egy második.

„Kedvet kaptam, hogy összegyűjtsem az összes matricát, csak kár, hogy az én albumom nem Kerolay…”



Chaves izgatottan várja a jövő csütörtökön kezdődő vb-t, noha négy éve éppen a világbajnokságot hibáztatta, amiért kevesebb bevételhez jutott, ugyanis úgy vélte, hogy az argentin válogatott győzelmével véget ért torna teljes mértékben elvonta a férfiak figyelmét.