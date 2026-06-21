A 40 éves politikus a mexikói válogatott sikereit ünnepelte a szurkolókkal, ám a közösségi médiában pillanatok alatt nem a futball, hanem Sandra Cuevas látványos megjelenése került a középpontba. Rajongók özönlötték el a kommentszekciót: sokan dicsérték a dögös nő külsejét, mások pedig egyenesen az 1986-os foci-vb legendás szexszimbólumához, Mar Castróhoz hasonlították.

Sandra Cuevas a foci-vb-n egy új oldaláról is megmutatkozott

Fotó: instagram.com/somoscerebros/

A foci-vb-n ünneplő szexi politikusnő internetes sztár lett

Cuevas kapott hideget-meleget, azonban nem sértődött meg. A volt városvezető humorral reagált a rá zúduló megjegyzésekre. Egy interjúban úgy fogalmazott a kebleivel kapcsolatban:

Mit tehetnék? Nem tudom csak úgy eltüntetni őket.”

A kijelentés pillanatok alatt bejárta az internetet, és még nagyobb figyelmet irányított rá.

Cuevas jelenleg egy új politikai mozgalom építésén dolgozik, de úgy tűnik, a világbajnokság alatt inkább a szurkolói oldalát mutatja meg. Videókat és fotókat osztott meg az ünneplésről, amelyeken mexikói drukkerekkel együtt énekel és ünnepel.

🇲🇽 ¿La nueva 'Chiquitibum'? ⚽ @SandraCuevas_ reacciona con humor al apodo de 'La novia de México'. 💋



🥳 Tras viralizarse en los festejos del Ángel de la Independencia, la exalcaldesa rompió el silencio: "Lo tomo con diversión, no me afecta". #SandraCuevas #Mundial2026… pic.twitter.com/aIZWDrPJiF — SDP Noticias (@sdpnoticias) June 19, 2026

A mexikói válogatott remek szereplése – Javier Aguirre együttese két forduló után bebiztosította továbbjutását és csoportelsőségét – egyébként óriási eufóriát váltott ki az országban, több százezer ember vonult az utcákra ünnepelni. A hatóságok szerint a szurkolás olyan méreteket öltött, hogy a városvezetés már külön intézkedéseket fontolgat a tömegrendezvények kezelésére.

Sandra Cuevas tehát két meccs után a vb egyik legmegosztóbb szereplőjévé vált.

Míg egyesek szerint a megjelenése túl kihívó volt, mások úgy vélik, a volt politikus egyszerűen csak jól érezte magát,

és megmutatta, hogy a közéleti szereplők is tudnak önfeledten szurkolni. Egy azonban biztos: Mexikóban most nemcsak a gólokról, hanem Sandra Cuevasról is beszélnek az emberek.