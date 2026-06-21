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Foci-vb 2026

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Nemcsak a pályán, hanem a lelátón is robbant a bomba a labdarúgó-világbajnokságon. A mexikói szurkolók ünneplése közepette ugyanis minden tekintet a korábbi polgármesterre, Sandra Cuevasra szegeződött, aki merész öltözékével alaposan felkavarta a kedélyeket a foci-vb-n.

A 40 éves politikus a mexikói válogatott sikereit ünnepelte a szurkolókkal, ám a közösségi médiában pillanatok alatt nem a futball, hanem Sandra Cuevas látványos megjelenése került a középpontba. Rajongók özönlötték el a kommentszekciót: sokan dicsérték a dögös nő külsejét, mások pedig egyenesen az 1986-os foci-vb legendás szexszimbólumához, Mar Castróhoz hasonlították.

Sandra Cuevas a foci-vb-n egy új oldaláról is megmutatkozott
Sandra Cuevas a foci-vb-n egy új oldaláról is megmutatkozott
Fotó: instagram.com/somoscerebros/

A foci-vb-n ünneplő szexi politikusnő internetes sztár lett

Cuevas kapott hideget-meleget, azonban nem sértődött meg. A volt városvezető humorral reagált a rá zúduló megjegyzésekre. Egy interjúban úgy fogalmazott a kebleivel kapcsolatban: 

Mit tehetnék? Nem tudom csak úgy eltüntetni őket.” 

A kijelentés pillanatok alatt bejárta az internetet, és még nagyobb figyelmet irányított rá.

Cuevas jelenleg egy új politikai mozgalom építésén dolgozik, de úgy tűnik, a világbajnokság alatt inkább a szurkolói oldalát mutatja meg. Videókat és fotókat osztott meg az ünneplésről, amelyeken mexikói drukkerekkel együtt énekel és ünnepel.

A mexikói válogatott remek szereplése – Javier Aguirre együttese két forduló után bebiztosította továbbjutását és csoportelsőségét – egyébként óriási eufóriát váltott ki az országban, több százezer ember vonult az utcákra ünnepelni. A hatóságok szerint a szurkolás olyan méreteket öltött, hogy a városvezetés már külön intézkedéseket fontolgat a tömegrendezvények kezelésére.

Sandra Cuevas tehát két meccs után a vb egyik legmegosztóbb szereplőjévé vált. 

Míg egyesek szerint a megjelenése túl kihívó volt, mások úgy vélik, a volt politikus egyszerűen csak jól érezte magát, 

és megmutatta, hogy a közéleti szereplők is tudnak önfeledten szurkolni. Egy azonban biztos: Mexikóban most nemcsak a gólokról, hanem Sandra Cuevasról is beszélnek az emberek.

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