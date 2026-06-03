A kebelcsoda modell, Ella Buffin miatt őrül meg a internet népe: jön a foci-vb leglátványosabb története? Nagyon úgy fest!

A foci-vb sztárja lesz? Íme, a lenyűgöző angol modell, Ella Buffin

Fotó: Ella Buffin/Instagram

Ella Buffin a hollandoknak szurkol majd a foci-vb-n?

A 24 éves szépség és a 65 millió euróra taksált Premier League-sztár, Micky van de Ven kapcsolatát a brit sajtó szerint egy marbellai luxusutazás során erősítették meg, ahol a párt több alkalommal is együtt kapták lencsevégre.

A beszámolók alapján

a szerelmesek egy ötcsillagos szállodában, a Marbella Club Hotelben töltötték a napokat, ahol napozással, közös vacsorákkal és tengerparti pihenéssel hangolódtak egymásra.

Egy szemtanú szerint a páros egy elegáns étteremben is együtt vacsorázott, ahol

egész este egymás szemébe néztek, és láthatóan teljesen odavoltak egymásért.”

A források szerint a romantikus vacsora több órán át tartott, nevetéssel és beszélgetéssel fűszerezve, mielőtt késő este visszatértek a szállásukra.

A nyaralás során a pár több népszerű helyet is felkeresett Marbella környékén: luxusmedence-parti pihenés, Nobu étterem, valamint golfprogram is szerepelt a programjukban. A közösségi médiában aktív Ella Buffin több fotót is megosztott a napfényes vakációról, bikinis képekkel, reggelizős jelenetekkel és tengerparti pillanatképekkel.

A brit modell, aki 137 ezer követővel rendelkezik az Instagramon, míg a TikTokon több mint 700 ezerrel, korábban több divatmárkával is dolgozott együtt, és rendszeresen szerepel sportos és utazós tartalmaival. A sajtó szerint a világbajnokság közeledtével követőszáma tovább növekedhet, hiszen mostantól a holland válogatott egyik kulcsemberének oldalán tűnhet fel a lelátókon.

A kapcsolat előzményei között szerepel, hogy Van de Ven korábbi párjával szakított, mielőtt a mostani románc kibontakozott volna. A játékos számára a szezon végén különösen fontos volt a pihenés, miután csapatával csak az utolsó fordulóban sikerült biztosítaniuk Premier League-tagságukat.

A brit sajtó szerint a friss kapcsolat akár a pályán nyújtott teljesítményre is hatással lehet, bár ezt természetesen nehéz egyértelműen bizonyítani. Az viszont biztos, hogy a holland védő újra a figyelem középpontjába került – ezúttal nemcsak a futballpályán, hanem a magánéletében is.