A szexi műsorvezetőnő, Olivia Buzaglo a foci-vb előtt a közösségi oldalán jelentette be, hogy ott lesz a helyszínen a 2026-os torna idején. Munkájával a FIFA-t és a szaúdi Aramco olajtársaságot segíti, de jutott ideje némi feltöltődésre is, és sikerült meglepnie a rajongóit.

A foci-vb szexi műsorvezetője, Olivia Buzaglo meglepte a rajongóit

Fotó: Visionhaus / Getty Images Europe

A foci-vb-n szereplő szexi műsorvezetőt imádják a követői

A csinos riporternő Los Angelesben élvezte a napsütést, erről pedig forró képeket osztott meg a közösségi médiában. Egyik fotóján apró bikiniben mutatta meg formás fenekét, a rajongók pedig azonnal elárasztották a bejegyzést pozitív üzeneteikkel. Buzaglo alaposan kiélvezte az amerikai vakációt, sétált a Hollywood Hillsben, és autóval végighaladt a Hollywood Boulevard-on.

A sportújságíróként, műsorvezetőként és riporterként ismert brit szépség a TNT Sportsnál dolgozik,

és Premier League-meccseken is gyakran feltűnik a képernyőkön. Közösségi oldalán a munkája mellett fényűző életmódjába is betekintést nyújt, követőit időnként szexi fotókkal is meglepi.