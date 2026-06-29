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A TNT Sports szexi műsorvezetője, Olivia Buzaglo lenyűgözte a rajongóit. A foci-vb-n közreműködő 33 szépséget nem csupán a szakmai tudása miatt imádják a követői.

A szexi műsorvezetőnő, Olivia Buzaglo a foci-vb előtt a közösségi oldalán jelentette be, hogy ott lesz a helyszínen a 2026-os torna idején. Munkájával a FIFA-t és a szaúdi Aramco olajtársaságot segíti, de jutott ideje némi feltöltődésre is, és sikerült meglepnie a rajongóit. 

A foci-vb szexi műsorvezetője, Olivia Buzaglo meglepte a rajongóit
A foci-vb szexi műsorvezetője, Olivia Buzaglo meglepte a rajongóit
Fotó: Visionhaus / Getty Images Europe

A foci-vb-n szereplő szexi műsorvezetőt imádják a követői

A csinos riporternő Los Angelesben élvezte a napsütést, erről pedig forró képeket osztott meg a közösségi médiában. Egyik fotóján apró bikiniben mutatta meg formás fenekét, a rajongók pedig azonnal elárasztották a bejegyzést pozitív üzeneteikkel. Buzaglo alaposan kiélvezte az amerikai vakációt, sétált a Hollywood Hillsben, és autóval végighaladt a Hollywood Boulevard-on.

A sportújságíróként, műsorvezetőként és riporterként ismert brit szépség a TNT Sportsnál dolgozik, 

és Premier League-meccseken is gyakran feltűnik a képernyőkön. Közösségi oldalán a munkája mellett fényűző életmódjába is betekintést nyújt, követőit időnként szexi fotókkal is meglepi.

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